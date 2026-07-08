Šareni i Šaneli rešili sve drame poljupcima! Kad Đukić dohvati, ljubomora nestaje: Aneli pala i ovog puta na njegov šarm (VIDEO)

Sevaju varnice!

Aneli Ahmić napravila je rano jutros ljubomornu scenu Filipu Đukiću zbog Dušice Đokić, te je tako nastala opšta drama u spavaćoj sobi, s obzirom na to da ga je sve vreme terala od sebe, dok je on bio uporan da ostane pored nje.

Nakon što se posvađala sa njim, ona mu je na kraju ipak dopustila da legne u njen krevet, tačnije, pored nje, pa su nakon obavljenih svih potreba pred spavanje, legli zapravo da spavaju.

Kada su legli, Filip je nju sve vreme ljubio po ramenima, vratu i telu, te joj je tako mazio kosu, pa su se čak, i u nekoliko navrata, sudeći po svemu, poljubili, kao i na žurki, pred svima. Kako će se ovaj odnos odvijati na dalje, ne preostaje nam ništa drugo no da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić