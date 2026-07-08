I ON JE IMAO SVOG FIFIJA: Dušica ogolila dušu Marinkoviću, pa on nesvesno ispričao ŠOKANTNU priču, otkrio sve detalje! (VIDEO)

Šok!

Dok je žurka u toku i Ana Bertić i Novica Bulatović prave ludu atmosferu u ''Eliti 9'', Ivan Marinković i Marko Janjušević Janjuš krenuli su da prozivaju Neria Ružanjia što se rano oženio, a potom se Dušica Grabović ispovedala Marinkoviću o svom ljubavnom statusu.

- Znaš šta smo Janjuš i ja je*ali u 22 godine? Bolje da ti ne kažem - rekao je Ivan.

- Ti se oženio sa 18 godina. Zalizao se tu kao da te je krava lizala. I šta ćeš sad da je*eš? Nije ni čudo što ti je Fifi popušio. Nisu ovo teške teme, ovo je realnost - rekao je Janjuš.

- Kad bude napunio 27 godina sve će ga udariti u glavu - rekao je Ivan.

- Razvodi se on uskoro. Oženio se čovek sa 18 godina, nemoj zaj*bavati. - rekao je Janjuš.

- Šta si ti je*ao sa 19 godina? - pitao je Ivan Anđela.

- Joj Ivane - rekao je Anđelo.

- Pričamo zbog Neria - rekao je Janjuš.

- Dođi Duška. Sad pričamo o tebi. Ja sam siguran da tebe Janjuš gleda kao drugaricu i vodi računa o tebi - rekao je Ivan.

- Ali to je stvarno tako - rekla je Dušica.

- Dušica je dobar lik. Život ju je lomio. To se iz WizzAira vidi - rekao je Janjuš.

- Meni je najveći blam da imam s*ks ovde. Situacija sa Filipom, on meni priđe, ja osetim Pavlov parfem, pomazi me ja pomislim na Pavla. Danas bi nam bilo 9 godina da nismo raskinuli. Posle njega sam bila sa Žuletom, visi po kladžama non stop, Nemanja sa Zvezdare. Mene plaši da me gledaju kroz slavu i se*sualni objekat. - rekla je Dušica.

- Vi se slikate da privučete mušku pažnju. Ja nikada ne bih pogledao devojku koja je tako zgodna na Instagramu. Mene baš privuče ona koja nema ništa. Prošle, pretprošle godine, dopisujem se u tri noću sa nekom devojkom, sad da me pitaš kako se zove ne znam. Znaš kakva riba, ali ništa nije imala. Dopisujemo se i vidim da normalno komuniciramo i kažem nemoguće da si ovako zgodna itd. i reko da vidim da li si to ti jer imaš i tra*dže. Jedna tra*dža mi pisala letos, za malo da je dovedem kući da mi nije rekla da kreće i da je tra*dža. - rekao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović