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SEVAJU VARNICE: Stanija uputila laserski pogled odmeravanja ka ljutitoj rivalki! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na žurci!

Žurka na imanju uveliko je trajala, a atmosfera je iz minuta u minut bila sve uzavrelija. Za odličan provod pobrinuli su se Ana Bertić i Novica Bulatović, a jedan detalj nije mogao da ostane nezapažen.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Stanija Dobrojević sve vreme je pažljivo posmatrala Maju Marinković, koja je igrala ispred nje potpuno opušteno i uživala u ritmu muzike.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja Marinković bila je vidno raspoložena i potpuno se prepustila ritmu muzike, uživajući u žurci bez partnera Asmina, ne dozvoljavajući da joj njegovo odsustvo pokvari dobro raspoloženje.

Autor: Teodora Mladenović

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