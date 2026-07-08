SEVAJU VARNICE: Stanija uputila laserski pogled odmeravanja ka ljutitoj rivalki! (VIDEO)

Haos na žurci!
Žurka na imanju uveliko je trajala, a atmosfera je iz minuta u minut bila sve uzavrelija. Za odličan provod pobrinuli su se Ana Bertić i Novica Bulatović, a jedan detalj nije mogao da ostane nezapažen.
Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Stanija Dobrojević sve vreme je pažljivo posmatrala Maju Marinković, koja je igrala ispred nje potpuno opušteno i uživala u ritmu muzike.
Maja Marinković bila je vidno raspoložena i potpuno se prepustila ritmu muzike, uživajući u žurci bez partnera Asmina, ne dozvoljavajući da joj njegovo odsustvo pokvari dobro raspoloženje.
Autor: Teodora Mladenović