POKUŠALA DA PREUZME TOTALNU KONTROLU NAD NJIM: Aneli bira Đukiću odevnu kombinaciju, on negoduje! (VIDEO)

Preuzela glavnu ulogu!

Dok su se učesnici provodili, u garderoberu su glavne teme bile odeća i završne pripreme. Filip Đukić presvlačio se i razmišljao šta će obući, a u pomoć je pritrčala Aneli Ahmić, koja je odmah počela da mu predlaže kombinacije.

Kada mu je pružila košulju i savetovala da upravo nju obuče, Filip nije bio oduševljen njenim izborom. Uz osmeh je negodovao, objašnjavajući da mu je u toj košulji previše vruće i da bi radije izabrao nešto laganije za žurku. Ipak, Aneli je ostala pri svom stavu, uveravajući ga da mu baš ta kombinacija najbolje stoji.

Autor: Teodora Mladenović