Toša napravio spektakularan ulazak na žurku: Boginja i Dušica ga dočekale vrelim plesom! (VIDEO)

Au!

Žurka na imanju dobila je potpuno novu energiju onog trenutka kada je Toša stigao među učesnike. Njegov ulazak izazvao je oduševljenje prisutnih, a atmosfera je u sekundi dostigla vrhunac.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Poseban šou priredile su Tanja Stijelja Boginja i Dušica Đokić, koje su Tošu dočekale atraktivnim plesom. Njih dve su igrale tik uz njega, prateći ritam muzike, dok su ostali učesnici sa osmehom posmatrali nesvakidašnju scenu i bodrili ih aplauzom.

Autor: Teodora Mladenović