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Toša napravio spektakularan ulazak na žurku: Boginja i Dušica ga dočekale vrelim plesom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Žurka na imanju dobila je potpuno novu energiju onog trenutka kada je Toša stigao među učesnike. Njegov ulazak izazvao je oduševljenje prisutnih, a atmosfera je u sekundi dostigla vrhunac.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Poseban šou priredile su Tanja Stijelja Boginja i Dušica Đokić, koje su Tošu dočekale atraktivnim plesom. Njih dve su igrale tik uz njega, prateći ritam muzike, dok su ostali učesnici sa osmehom posmatrali nesvakidašnju scenu i bodrili ih aplauzom.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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