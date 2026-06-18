AKTUELNO

Zadruga

POLJUBILI SMO SE NA BLIC: Todićka razotkrila Neriovo neverstvo prema Hani, Bora i Boginja osuli paljbu jedno po drugom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Neria Ružanja.

- Todićka je rekla Anastasiji da je malo falilo da se smuvate. Kako komentarišeš? - glasilo je pitanje.

- Ona je mene pokušavala da ubedi da sam zaljubljen u nju i govorio sam da me samo zanima Hana . - rekao je Nerio.

- Dok Hana nije bila tu itekako smo provodili vreme. Čak smo se i poljubili na blic - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam da se to nikada nije desilo - rekla je Hana.

- Rekao si da ti je teško palo prijateljstvo sa Filipom, svakog prijatelja si izdao - glasilo je naredno pitanje.

- Svi su govorili da mi nismo prijatelji, a Filip je deo mog detinjstva - rekao je Luka.

- Bio si očuh Mininom bratu, koliko love si im davao? - glasilo je pitanje za Ivana.

- Nisam izdržavao. Ivana je divna žena - rekao je Ivan.

- Moja mama ne može da se zaposli, ja zato radim i izdržavam celu porodicu - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boro, kako te nije sramota da pogledaš sebe u ogledalo. Milica da slavi što te nema u životu - glasilo je pitanje.

- Ja sam ispao donji u svakoj priči. U svakoj svađi sam ispo debil. Možda je pobegla glavom bez obzira. Najgori sam u ovoj sezoni. Probaću da se unormalim - rekao je Bora.

- Ja sam mu rekla da li je moguće da se kupaš u gaćama - rekla je Boginja.

- Ja joj sve opraštam - rekao je Bora.

- Ja tebi ne - rekla je Boginja.

- Ja se kupam sa gaćama i taman ih operem - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako su bile oprane kad su bile go*njive - rekla je Boginja.

- Koliko te je Sita platila da braniš Aneli, a blatiš Neria? - glasilo je pitanje.

- Aneli mi je draga i napolju će se družiti sa njom. Niko me nije platio niti može - rekla je Todićka.

- Da li ćeš uspeti da smuvaš Boru do kraja rijalitija? - glasilo je pitanje.

- Ja sa ovakvim majmunima se neću smuvati - rekla je Boginja.

- Da je normalna možda bi i bili u vezi - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pre bih bila sa Dušicom u vezi nego sa tobom - rekla je Boginja.

- Ona njega uhodi - rekla je Aneli.

- Ovako me Maca Diskrecija nije uhodila - rekao je Bora.

Autor: Teodora Mladenović

#Bora Santana

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Mina Vrbaški

#Nerio Ružanji

#Pink

#Pink TV

#Sandra Todić

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sviđala ti se Todićka, zato te žena odvojila! Bora raspalio paljbu po Neriu i Hani: Rehab vam smrdi na POKVARENE PILIĆE (VIDEO)

Zadruga

ŠOK: Aneli raspalila paljbu po Hani, Alibaba udario na Neria da bi zaštitio bivšu (VIDEO)

Zadruga

Vuče traume iz detinjstva! Nerio priznao zašto se loše ponaša prema Hani, Maja objasnila kompletnu situaciju (VIDEO)

Zadruga

Puklo prijateljstvo u paramparčad! Anastasija i Boginja brutalno ratuju, Bora najniže uvratio Boginji: Vraća mi zbog Đukića (VIDEO)

Zadruga

Klela si se u dete i lagala: Milovan i Aleksandra osuli rafalnu paljbu jedno po drugom, pa otkrili nove detalje iz svog odnosa! (VIDEO)

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo Belu kuću: Anastasija i Bora krše i lome na sve strane, psuju jedno drugom sve po spisku (VIDEO)