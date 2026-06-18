POLJUBILI SMO SE NA BLIC: Todićka razotkrila Neriovo neverstvo prema Hani, Bora i Boginja osuli paljbu jedno po drugom! (VIDEO)

Au!
U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Neria Ružanja.
- Todićka je rekla Anastasiji da je malo falilo da se smuvate. Kako komentarišeš? - glasilo je pitanje.
- Ona je mene pokušavala da ubedi da sam zaljubljen u nju i govorio sam da me samo zanima Hana . - rekao je Nerio.
- Dok Hana nije bila tu itekako smo provodili vreme. Čak smo se i poljubili na blic - rekla je Sandra.
- Znam da se to nikada nije desilo - rekla je Hana.
- Rekao si da ti je teško palo prijateljstvo sa Filipom, svakog prijatelja si izdao - glasilo je naredno pitanje.
- Svi su govorili da mi nismo prijatelji, a Filip je deo mog detinjstva - rekao je Luka.
- Bio si očuh Mininom bratu, koliko love si im davao? - glasilo je pitanje za Ivana.
- Nisam izdržavao. Ivana je divna žena - rekao je Ivan.
- Moja mama ne može da se zaposli, ja zato radim i izdržavam celu porodicu - rekla je Mina.
- Boro, kako te nije sramota da pogledaš sebe u ogledalo. Milica da slavi što te nema u životu - glasilo je pitanje.
- Ja sam ispao donji u svakoj priči. U svakoj svađi sam ispo debil. Možda je pobegla glavom bez obzira. Najgori sam u ovoj sezoni. Probaću da se unormalim - rekao je Bora.
- Ja sam mu rekla da li je moguće da se kupaš u gaćama - rekla je Boginja.
- Ja joj sve opraštam - rekao je Bora.
- Ja tebi ne - rekla je Boginja.
- Ja se kupam sa gaćama i taman ih operem - rekao je Bora.
- Kako su bile oprane kad su bile go*njive - rekla je Boginja.
- Koliko te je Sita platila da braniš Aneli, a blatiš Neria? - glasilo je pitanje.
- Aneli mi je draga i napolju će se družiti sa njom. Niko me nije platio niti može - rekla je Todićka.
- Da li ćeš uspeti da smuvaš Boru do kraja rijalitija? - glasilo je pitanje.
- Ja sa ovakvim majmunima se neću smuvati - rekla je Boginja.
- Da je normalna možda bi i bili u vezi - rekao je Bora.
- Pre bih bila sa Dušicom u vezi nego sa tobom - rekla je Boginja.
- Ona njega uhodi - rekla je Aneli.
- Ovako me Maca Diskrecija nije uhodila - rekao je Bora.
Autor: Teodora Mladenović