POLJUBILI SMO SE NA BLIC: Todićka razotkrila Neriovo neverstvo prema Hani, Bora i Boginja osuli paljbu jedno po drugom! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Neria Ružanja.

- Todićka je rekla Anastasiji da je malo falilo da se smuvate. Kako komentarišeš? - glasilo je pitanje.

- Ona je mene pokušavala da ubedi da sam zaljubljen u nju i govorio sam da me samo zanima Hana . - rekao je Nerio.

- Dok Hana nije bila tu itekako smo provodili vreme. Čak smo se i poljubili na blic - rekla je Sandra.

- Znam da se to nikada nije desilo - rekla je Hana.

- Rekao si da ti je teško palo prijateljstvo sa Filipom, svakog prijatelja si izdao - glasilo je naredno pitanje.

- Svi su govorili da mi nismo prijatelji, a Filip je deo mog detinjstva - rekao je Luka.

- Bio si očuh Mininom bratu, koliko love si im davao? - glasilo je pitanje za Ivana.

- Nisam izdržavao. Ivana je divna žena - rekao je Ivan.

- Moja mama ne može da se zaposli, ja zato radim i izdržavam celu porodicu - rekla je Mina.

- Boro, kako te nije sramota da pogledaš sebe u ogledalo. Milica da slavi što te nema u životu - glasilo je pitanje.

- Ja sam ispao donji u svakoj priči. U svakoj svađi sam ispo debil. Možda je pobegla glavom bez obzira. Najgori sam u ovoj sezoni. Probaću da se unormalim - rekao je Bora.

- Ja sam mu rekla da li je moguće da se kupaš u gaćama - rekla je Boginja.

- Ja joj sve opraštam - rekao je Bora.

- Ja tebi ne - rekla je Boginja.

- Ja se kupam sa gaćama i taman ih operem - rekao je Bora.

- Kako su bile oprane kad su bile go*njive - rekla je Boginja.

- Koliko te je Sita platila da braniš Aneli, a blatiš Neria? - glasilo je pitanje.

- Aneli mi je draga i napolju će se družiti sa njom. Niko me nije platio niti može - rekla je Todićka.

- Da li ćeš uspeti da smuvaš Boru do kraja rijalitija? - glasilo je pitanje.

- Ja sa ovakvim majmunima se neću smuvati - rekla je Boginja.

- Da je normalna možda bi i bili u vezi - rekao je Bora.

- Pre bih bila sa Dušicom u vezi nego sa tobom - rekla je Boginja.

- Ona njega uhodi - rekla je Aneli.

- Ovako me Maca Diskrecija nije uhodila - rekao je Bora.

Autor: Teodora Mladenović