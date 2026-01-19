Sviđala ti se Todićka, zato te žena odvojila! Bora raspalio paljbu po Neriu i Hani: Rehab vam smrdi na POKVARENE PILIĆE (VIDEO)

Ništa od poklona za Ružanjija.

Bora Santana nastavio je rafalnu paljubu, a ovog puta na "nišanu" su mu bili Nerio Ružanji i Hana Duvnjak.

- Ti si me razočarao na nominacijama, na auto ne računaj, od sutra ide u sekundarne sirovine - istakao je Bora.

- Meni niko nema pravo da određuje da li je Hana prava za mene ili nije, ona mene voli i ja nju - naveo je Nerio.

- Svi smo prikrivali da ti se svidela Sandra Todić, kad si ušao ovde zato te je žena odvojila i imala je pravo - rekao je Bora.

Santana je potom opleo i po Hani, te joj je takođe dao mali budžet.

- Ne vodiš računa o svojoj ličnoj higijeni, rehab vam smrdi na pokvarene piliće - naveo je Bora.

Autor: R.L.