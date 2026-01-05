Svete se sopstvenoj porodici: Bebica žestoko opleo po Hani i Neriu, ali nije izostavio ni Alibabu! (VIDEO)

Jezikom reže kao mačem!
U toku je ''Anketa'', a takmičari imaju zadatak da izaberu najveće zlopamtilo u Beloj kući. Reč je dobio Miki Dudić.
- Zorica, Milena i Sale Lux - rekao je Miki Dudić.
- Miki, Milena i Mina - rekla je Zorica.
- Asmin, Dušica, Uroš - rekla je Hana.
- Ove sezone imamo jako dobar primer osvetoljubivosti i zlopamtila. To su Hana i Nerio koji se svete porodici, a tu je naravno i Asmin - rekao je Bebica.
- Mina, Maja i rekao bih Hana - rekao je Pečenica.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić