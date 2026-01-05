AKTUELNO

Zadruga

Svete se sopstvenoj porodici: Bebica žestoko opleo po Hani i Neriu, ali nije izostavio ni Alibabu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jezikom reže kao mačem!

U toku je ''Anketa'', a takmičari imaju zadatak da izaberu najveće zlopamtilo u Beloj kući. Reč je dobio Miki Dudić.

- Zorica, Milena i Sale Lux - rekao je Miki Dudić.

- Miki, Milena i Mina - rekla je Zorica.

- Asmin, Dušica, Uroš - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ove sezone imamo jako dobar primer osvetoljubivosti i zlopamtila. To su Hana i Nerio koji se svete porodici, a tu je naravno i Asmin - rekao je Bebica.

- Mina, Maja i rekao bih Hana - rekao je Pečenica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

