Ovo je jedna bajka u kojoj oni žive: Miljana obesmislila vezu Anite i Luke, srušila im svaku iluziju u kojoj žive (VIDEO)

Reže rečima!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković.

- Koje realno mišljenje imaš o vezi Lukice i Anitice? - pitao je Darko.

- Nemam potrebu da ih napadam. Nameće se da ja njih peckam, a to nije istina i ne želim da budem deo ove priče. Ljudi imaju pravo da sumnjaju, ali ja protiv njihovog odnosa nemam ništa. Ja neću biti neko ko će biti protiv ovog odnosa. Ja ne volim to kad neko kaže:"Jao nas niko ne voli". Šta god da kažem biće da sam ja ljubomorna. Ko se na mleko opeče, u jogurt duva! - rekla je Maja.

- Vidim da je i sa jedne i sa druge strane fejk. Ušla je sa prvim koji je hteo da je prihvati za devojku. Sve je to jedna bajka u kojoj oni žive. Dokle će da doguraju, ne znam. Da Aneli nije uradila ono sa Asminom ne bi došlo do ovoga, što znači da je sve fejk. Žele da naprave priču u koju ja ne vereujem. Ovaj čovek radi sve zarad podrške i rijalitija. Setimo se kad je Anita ušla u emotivni odnos sa Zolom, isto se tako ponašala. Danas iz čista mira i bez ikakvog razloga izgovorio ono što je izgovorio, nego bi uživao u ljubavnom odnosu. Spominjao je moje abortuse, a ja sam to jednom želela, ali zbog lekova nisam mogla da iznesem trudnoću. Ovo nije ni prvi ni poslednji odnos u rijalitiju zbog rijalitija. Meni su jako smešni, a i zanimljivo mi je da ih slušam. Ja im želim da Aleksej dobije brata ili sestricu i da ovu veliku ljubav krunišu brakom. Luka mi je rekao da im se armija zove "Suđeno". Da je Maja htela i da je Aneli stavila Maju u izolaciju, bila bi ona - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić