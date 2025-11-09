AKTUELNO

Zadruga

TI SI ZA MENE UTORAK DEVOJKA! Maja vinula Filipa u zvezde, pa u dva poteza unakazila Anitu: Gaziš preko leševa da dođeš do cilja! (VIDEO)

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković.

- Anita je lepa, zgodna i mlada devojka. Mislim da je jako nesebična, voli da daje, dobrodušna je. Ume da bude pokvarena u nekim momentima. Nije inteligentna i nema dva grama mozga kad su emocije u pitanju. Mislim da se služiš lažim kad smo Filip i ja u pitanju. Ne smatram te odanom osobom. Nisi lojalna i jako si prevrtljiva. Kad budem brutalno jaka onda ih napravim žrtvama, a ove godine to ne želim da uradim. Nakačila si mi se, proganjaš me kao psihopata. Ja ne mogu moje samopouzdanje i harizmu da poklonim nekome. Ne bih se vraća na prošlost. Sprema je da gazi preko leševa da dođe do svog cilja. Došla je i prosula se za 24 časa. Ona je za mene utorak devojka! Ja nisam Bog, on prašta, ja ne praštam ove godine nikome ništa! - rekla je Maja, pa se osvrnula na Filipa.

- On je meni jedan od najdražih ukućana. Ima dobru dušu i nije kvaran, iskren je. Sviđa mi se što nemaš u sebi da zarad nečega nešto radiš. Sazreo je. Volim verbalno da se prepucavam sa njim, ali ja sam gornja namerno - rekla je Maja.

- Da li radiš zbog Anite namerno? - pitala je Ivana.

- Ne. Ako je moj ples značajniji od nečijeg se*sa, onda ne mogu da pomognem. Ti si svaštoj, ali ne krivim tebe za devojke s kojima si bio utorkom. Mogao bi i nekim drugim danima, a ne samo utorkom, sebičan si. Ima najbolju dušu, najiskreniji je. Ostavljam Filipa - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić

