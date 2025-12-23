Ja verujem Luki: Mina postala glas razuma, očitala bukvicu Aniti (VIDEO)

Reže rečima!

Mina Vrbaški pokušala je da pomiri Anitu Stanojlović sa Lukom Vujovićem.

- On kaže da želi da popričaš sa njim, a ne da slušaš druge - rekla je Mina.

- Ne može da dobacuje njima, i da me ovako ponižava ispred pune sobe - rekla je Anita.

- On je komentarisao tebe, a ne Maju - rekla je Mina.

- Meni su rekli drugačije - rekla je Anita.

- Ja verujem Luki! Prokomentarisao je tebe. Tražio je da popričate i da nađete zajednički jezik. Ne možete da se busate, ljudi jedva čekaju da vid enešto i onda bez ičega naprav enešto - rekla je Mina.

- On ako planira te stvari da radi bolje da se odmah završi ovo. Ja imam pravo da pomislim da je rekao na osnovu onoga što je rekao Aneli - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić