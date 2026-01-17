AKTUELNO

JEDNA IMA VAŠKE, DRUGA SMRDI NA PILIĆE: Bora zapenio na Anastasiju i Vanju, totalni RUSVAJ u Beloj kući! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Bora Santana zapenio je zbog Anastasije Brčić i Vanje Prodanović, te je planuo i ušao u žestok okršaj sa njima.

- Dro*etino mala. Praviš veštačke frke, jer ne možeš da se oporaviš od onoga što sam rekao za tvoje noge. Iz čista mira si me napala. Anastasiju i Vanju nisam pomenuo. Nećeš se oprati od toga što sam rekao da si prljavuša. Spustio sam loptu sa tobom jer sam video da sam te sravnio argumentima sa zemljom, ali više neću da ti ćutim. Možda vaške nemaš, ali dole imaš kačkavalje - rekao je Bora.

- Sramoto jedna. Ja sam prema tebi bila ekstremno korektna. Ja sam te branila kad su učesnici govorili da smrdiš - rekla je Vanja.

- Ja za tebe nisam rekao da imaš vaške, rekao sam za prljavušu Boginju da ima gnjide, prljavuša jedna. Jedna vaške ima, druga smrdi na piliće, mene ste našle - istakao je Bora.

