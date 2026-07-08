Novo poniženje za Aneli Ahmić! Filip pokušao da je smekša poljupcima, pa pokazao više nego što je hteo (VIDEO)

Šok za šokom!

Prava drama nastala je rano jutros između Aneli Ahmić i Filipa Đukića, kada je ona izljubomorisala i napravila scenu zbog Dušice Đokić.

Iako nije video u čemu je problem, Aneli je sve vreme terala Đukića od sebe, pa je on tako posle pravdanja pokušao da je odobrovolji poljupcima.

Prethodnog puta, tačnije posle afere "štek", prikazan je video snimak, a iako su mnogi učesnici prokomentarisali da je on pod erekcijom zvao Aneli u tzv. "štek", sada mu se isto dogodilo kada je ustao od Ahmićeve.

Autor: Nikola Žugić