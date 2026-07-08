AKTUELNO

Domaći

Novo poniženje za Aneli Ahmić! Filip pokušao da je smekša poljupcima, pa pokazao više nego što je hteo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Prava drama nastala je rano jutros između Aneli Ahmić i Filipa Đukića, kada je ona izljubomorisala i napravila scenu zbog Dušice Đokić.

Iako nije video u čemu je problem, Aneli je sve vreme terala Đukića od sebe, pa je on tako posle pravdanja pokušao da je odobrovolji poljupcima.

Foto: TV Pink Printscreen

Prethodnog puta, tačnije posle afere "štek", prikazan je video snimak, a iako su mnogi učesnici prokomentarisali da je on pod erekcijom zvao Aneli u tzv. "štek", sada mu se isto dogodilo kada je ustao od Ahmićeve.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Karambol za stolom! Aneli shvata da je prošla slično kao i Stanija, Uroš je demolirao pred svima: Nema pravo da joj prebacuje to što nije znala za nju

Zadruga

Konačno mu pokazao zube! Luka ne prestaje da PERE Situ Ahmić, Nerio podivljao kad je čuo da kači snimak njegovog stana: Ona hoće da ponizi moju porodi

Zadruga

Je l' se ni ovoga neće sećati?! Đukić popio korpu: Poniženje kakvog nema, pitao direktno Dušicu da se ljube, ona ga ohladila (VIDEO)

Domaći

DOKAZALA DA GA VIDI KAO MENSURA: Pogledajte čega se Mina setila u cik zore, želela da kaže Viktoru isto što je nekada i Ajdarpašiću (VIDEO)

Domaći

GASTOZ ILI BORA?! Maca morala da odabere između BIVŠIH, a evo šta kaže za Luku Vujovića! ANELI AHMIĆ NA APARATIMA (VIDEO)

Zadruga

Još jedno PONIŽENJE! Luka odabrao Aneli umesto Sandre, njih dvoje progovorili o svim SMETNJAMA (VIDEO)