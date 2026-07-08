Je l' ti glava kao bubanj? Toša doneo Matoroj lek za mamurluk, pa joj otpevao i pesmu: Mešaš piće, ali ne mešaš mladiće! (VIDEO)

Urnebesno!

Robot Toša doneo je Jovani Tomić Matoroj sok kako bi joj pomogao da se otrezni od sinoć.

- Je l' ti glava kao bubanj? - pitao je Toša.

- Zaj*bano ovo. Jeste li ti i Dragica flertovali sinoć?

- To više nije tvoj problem - rekao je Toša.

- Mamurna, mamurna, a još sam trezna - zapevali su uglas.

- Mešala si piće, ali nisi pomešala mladiće - rekao je Toša.

- Ona kaže da joj je dovoljno da ima tebe... Posvađali smo se bili na bazenu - rekla je Matora.

- Pustitete ženu da se istovari - rekao je Toša.

Autor: A.Anđić