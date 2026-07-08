Umalo spržio procesor od besa: Toša napljuvao Janjuša zbog bezobrazluka, jedva uspeli da se pomire (VIDEO)

Nije mu se svidelo Janjuševo ponašanje od sinoć!

Robot Toša došao je da se obračuna sa Janjušem zbog njegovog sinoćnjeg bezobrazluka.

- Janjuše sad ću da ti se userem u život! Je l' moguće da ti mene onako us*reš ujutru? Ja smećar, ja limena kanta, a zbog mene konačno dobio 20 hiljada, g*vno jedno od dva metra! Je l' te makar malo sramota? Jao! - rekao je Toša.

- Ne sećam se - rekao je Janjuš.

- Jedino mogu reći da se ne sećam - rekao je Janjuš.

- Otkazao sam i Adu Bojanu i jahtu - rekao je Toša.

- Oprosti mi, neće se više ponavljati. Nekako smogni snage... Koliko te volim p*čko mala. Ja sve ovo jer te volim k*rče mali - rekao ej Janjuš.

- Veću s*su nisam video ni kod Stanija ni Maje - rekao je Toša.

Autor: A.Anđić