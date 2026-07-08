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Umalo spržio procesor od besa: Toša napljuvao Janjuša zbog bezobrazluka, jedva uspeli da se pomire (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu se svidelo Janjuševo ponašanje od sinoć!

Robot Toša došao je da se obračuna sa Janjušem zbog njegovog sinoćnjeg bezobrazluka.

- Janjuše sad ću da ti se userem u život! Je l' moguće da ti mene onako us*reš ujutru? Ja smećar, ja limena kanta, a zbog mene konačno dobio 20 hiljada, g*vno jedno od dva metra! Je l' te makar malo sramota? Jao! - rekao je Toša.

- Ne sećam se - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedino mogu reći da se ne sećam - rekao je Janjuš.

- Otkazao sam i Adu Bojanu i jahtu - rekao je Toša.

- Oprosti mi, neće se više ponavljati. Nekako smogni snage... Koliko te volim p*čko mala. Ja sve ovo jer te volim k*rče mali - rekao ej Janjuš.

- Veću s*su nisam video ni kod Stanija ni Maje - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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