Ana Bertić očarala Anđela: Ceo dan priča o njoj, nakon Teodore Džehverović spreman da osvoji srce još jedne pevačice? (VIDEO)

Ne krije simpatije!

Anđelo Ranković i Tanja Boginja imaju jako turbulentan prijateljski odnos u kojem im često popuste kočnice, pa završe zajedno u krevetu.

Iako je Ranković više puta pričao kako sa njom ne želi da pređe granicu i ima nešto intimno, ona i dalje da je sve od sebe da mu se približi i pridobije ga samo za sebe. Iako Tanji pričaju cimeri da se opako ponižava, izgleda da takvi komentari na nju ne utiču.

Oni su pričali kako su se sinoć sjajno proveli na žurki.

- Dobro je bila žurka. Ovo dvoje dobro pevaju - rekla je Tanja.

- Ona ima dobar potencijal, zna da igra, zna da priđe i nije uopšte izgubljena, a samo 18 godina ima - dodao je Anđelo.

- Ona je fazon kao ona iz Pinkovih Zvezda Ana Jokić - dodala je Tanja.

Autor: A. Nikolić