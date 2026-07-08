Živog Takija u grob tera: Stanija proglasila Maju najvećom krpetinom koja moli za s*ks, ona uletela i osula rafalnu paljbu uvreda! (VIDEO)

Haos u programu uživo!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Staniju Dobrojević koja je govorila o čuvanim osmesima sa Asminom Durdžićem koji su se desili u petak nakon emisije "Pitanja novinara".

- Rekla si da si očekivala da će da se desi raskid koji će trajati par dana. Šta to znači? - pitao je Bora.

- Što se tiče mene i mog učešća stavila bih na stranu moju porodicu i monstruozne stvari koje su izgovorene. Ja sam utrnula i pravila se mrtva. Ja kad sam ušla ovde nisam njega zgazila i vređala, a izvarao me je. Ne znam zašto bi ovaj azil za umobolne mislio da je trebalo da imam drugačiji reakciju? Hteo je da me zaključa u odabrane i natera da se ponovo zaljubim u njega. Vidim da sam mu nedostajala dok sam bila na doku, pa je virkao i čekao me je naravno. Jedan deo vrata je bio zatvoren, drugi otvoren, uvukao se i imali smo susret nos u nos, a on se meni mrtav hladan nasmejao. Mi smo imali par sekundi pogled oči u oči, a ja sam se nasmejala tek kad sam prošla u fazonu "došla maca na vratanca". On je sedeo i tražio je moj pogled. Istina je da je otišao čim je došla Sofija jer ona nikad tu nije sedela. Mislila sam da imaju bar malo časti da se neće pomiriti. Ona je tolika krpa da je išla u odabrane da ga moli i drži za noge, a onda da ga moi i za s*ks. Ja sam rekla da je ona zla nakaza, a sad je pokazala da je samo jedna krpa i džoger. Njoj Taki nije svetinja, nego je tu reč naučila kad sam ja govorila u sezoni dva da je meni porodica svetinja. Ona Takija živog u grob tera. Ja i dalje ostajem ideal, boginja njegovog života i od toga nema dalje. On razgovor sa mnom više ne može da ima - govorila je Stanija.

Maja je odlučila da prekine Stanijino gostovanje i zarati sa njom.

- Ti sad mene vređaš i pokazuješ svoju nemoć. Stanija je pokazala da je Maja Marinković opet pokvarila njene planove jer se pomirila sa Asminom i opet sam pokazala da je džojstik kod mene. Ti mene ne možeš da povrediš. Očekivala si da te Asmin opere. Pokazala si da ti porodica nije sveta i izgledaš kao jeftina dr*lja - rekla je Maja.

- Jeftina dr*lja si samo ti. Ti si jedno smeće i ukiseli sutlijaš - dodala je Stanija,.

- Tebe kaparišu, a Taki te je j*bao za sitnu lovu. Ti si se obrukala. Monstrum ti vređa porodicu, a ti tako. Vidiš kako sam te demolirala i uništila. Pogledaj bolje kako ti se bata krije po veterinarskim ordinacijama jer mu je seka to što jeste. Verujem da je bata Sani ponosan jer se seka smeje monstrumu. Niko te neće oprati, ćao Stanka - nastavila je Maja.

Autor: A. Nikolić