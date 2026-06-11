Pijan si se žvalavio sa drugarima: Bukti rat Anđela i Luke Vujovića, ori se Bela kuća od optužbi i uvreda (VIDEO)

Karambol u uživo programu!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao rat Anite Stanojlović i Luke Vujovića sa Filipom Đukićem i Aneli Ahmić.

- Anita nije bila prihvaćena u toj vezi, Luka iz milion razloga zbog tog prijateljstva...Ja se sećam kada je on pričao, ovde je bio, da imaju najveću podršku - rekao je Anđelo.

- On pokušava da nas ogadi jer zna da je naša veza deset puta bolja od njegove sa Anitom - skočio je Luka.

- Gledam vas sve, sve pratim, svakog trenutka sve gledam...Neprijatelje najviše pratim. Što je provocirala u prodavnici?! - rekao je Ranković.

- A kada se pokrije sa mojim jorganom pored nas, to nije, je l' - pitao je Luka.

- Ne vidim što se Luka iznervirao za paradajz, poenta je kako vi reagujete. U ovome smatram da gledaoci vide i da imaju takvu sliku, da njih dvoje imaju veći animozitet prema Aneli i Filipu, zbog načina na koji se raspravljaju - rekao je Anđelo.

- Da li bi smeo da odeš s Bojanom na piće - pitala je Anita.

- Što?! Ko dira njegovo dete, ti si pričala da Aleksej mene obožava i da priča samo o meni...O tvom učestvovanju i tog momka s kojim si se okumio, pričalo se ovde. Jedini si ti Luka koji je bio upleten u te stvari, ja ne - rekao je Ranković.

- Se*em se u onoga ko glasa za tebe, te pare treba da dobije Nerio, evo, nema gde. Ti uživaš, imaš Roleks i to...Ti nisi bio samo sa drugarom, ti si se pijan je*ao i žvalavio sa drugarima - skočio je Luka.

- Ja mogu da ti pričam šta ona voli, a šta ne voli i za šta to ulje koje spominješ može da se koristi - rekao je Anđelo.

Autor: Nikola Žugić