Trgovče prijateljima, to si ti: Bukti rat Luke i Miće, pljušte prozivke i uvrede (VIDEO)

Karambol na samom početku emisije!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Izbor potrčka" dao je reč Luki Vujoviću, kako bi prokomentarisao Mićinu podelu budžeta.

- Mića mi deluje da spušta loptu sa neprijateljima. Što se mene lično tiče, kada god sam ušao u vezu, već je osudio odnos na propast. Da sam ušao sa Boginjom, rekao bi da podržava, posle bi govorio kako mi ne treba veza jer mislim da on pokazuje da ako 10 parova uđe u odnos, on će svih 10 da osudi. To je po meni Mića. Nikome ne daje šansu, Anitu uništava ove sezone, ne znam šta ja uradila devojka od 23 godine. Kada je ušao, rekao je za Anđela da mu zamera mnoge stvari i da sa njim neće biti dobar, a vidimo drugačije. Bebici je svakave reči govorio ove sezone, Teodora je za njega devojka koja se je*ala sa starijim muškarcima - rekao je Luka.

- Lažeš kao pas - ponavljao je Mića.

- Ne znam koju potrebu ima da se meša kod mene, a da ne govori da ga znam 12 godina, imamo toliko prijatelja - rekao je Luka.

- Ti si prvi prodao svoje prijatelje, sve si prodao. Trgovče prijateljima, to si ti - rekao je Mića.

- Kada je u pitanju veridba, onda kao nemoj Miću da mešaš, a potvrđivao je stvari za Anitu i za kombi - rekao je Vujović.

- Lažeš kao pas! Nisam spominjao nikada ništa, rekao sam Aniti: "Nemoj da pričam ja za tebe", lažove i folirantu - urlao je Mića.

- Anita se čula sa njim napolju, nije zaslužila da je vređa ove sezone, kao što je vređa i ponižava - rekao je Vujović.

- Jesmo, videli smo se i čuli smo se. Zvao si me, sedela sam sa Boškićem - ubacila se Anita.

- Pored toga, doživeli smo da Murat dobije 4.000, menjač baterija. Kada on priča sa Muratom?! To je takva sramota - rekao je Luka.

- Meni je drago da sam pomirio nokautiranog i gospodina ovog (Ivan), evo ti kuma - rekao je Mića.

- O Kačavendi ima katastrofalno mišljenje zbog postupaka, ali ne sme da joj zameri, verovatno se plaši Srđana Kačavende, dok Milena kaže kako jeste. Sa 3.000 dinara me je najstrašnije ponizio - rekao je Luka.

- Tvoja veza je skalamerija i osuđena na propast - rekao je Mića.

- Ušao je ovde, iscedi limun i uradi par vežbica - rekao je Luka.

- Evo ti žene života, kako se zovu vaši fanovi?! Gde su ti Aneli i Luka?! E moj Luka, isto tako će biti i sa Anitom za šest meseci, kar*ćeš neku treću. Tebi je ku*ac jedino čim razmišljaš, ti mozga nemaš - rekao je Mića.

- Zamisli on je govorio da će Aneli da završi sa Asminom, a nije ona ni ušla, a on je bio na veridbi, zamisli to?! - rekao je Luka.

- Ti nikoga nisi zvao na veridbu, lažeš lažovu. Ti si verio nekoga za koga si rekao da je ku*va, da je dr*lja - rekao je Mića.

- Jeste, ja sam bio povređen, a ti si joj isto to rekao ovako, pa kad dođe žele zeka iz Sarajeva, onda je sve top. On to radi jer je zgotivio Groficu - rekao je Luka.

- Luka Vujović je ovde ginuo protiv svoje porodice za porodicu Ahmić, ja nisam - rekao je Mića.

- Govorio si mi: "Što se mešaš, braniš neodbranjivo", šta braniš sada ti - rekao je Luka.

- Ti si zet Ahmića, ti si njemu (Nerio) tetak, tetak... Ovde je stajao gospodin Vujović, likom i delom se odrekao svoje porodice. On je branitelj ničega! - ponavljao je Mića.

- Ja samo ne dam da skrnaviš devojku koja ima 23 godine, meni je žao, pokušavam da utičem na tebe - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić