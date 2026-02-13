Pljušte teške prozivke: Aneli svim silama želi da dovede Alibabu do ludila, on je žestoko spustio! (VIDEO)

Drama na samom početku emisije!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Asminom Durdžićem o njegovom trenutnom odnosu sa Aneli Ahmić. Međutim. njih dvoje su se sve vreme žestoko prepucavali i čašćavali uvredima.

- Ti si ista budaletina kao onaj tvoj bolesni tata, vi isto šifru imate - rekao je Aneli.

- Da, njen tata umoro kao klođar i još ga mrtvog pokrali - dodao je Asmin.

- Rekao si da treba da te pusti da budeš otac i da shvati da ne želiš ništa emotivno sa njom. Kad će to da shvati? - pitao je voditelj.

- Kad bude našla muškarca- Ona sad spinuje priče kako bih ja nju napao i da ona napusti emisiju - pričao je Asmin.

- Ti si slika i prilika jednog klošara - rekla je Ahmićeva.

- Asmine, zbog čega je Aneli jedina bivša sa kojom nemaš dobar odnos? - pitao je Darko.

- Ja imam dosta bivših i u dobrim smo odnosima. Meni je samo jedan odnos pokvarila Aneli, ali sam izgladio sa tom ženom odnose i sad sam sa svima u dobrim odnosima. Kad se sretnemo, popijemo piće i nikad ništa nijedna bivša nije rekla loše za mene. Sa ženom sa kojom treba da imam najbolji odnos imam najogri jer ona živi njen sad. Njen sad da postane poznata je jača od ljubavi prema detetu... Ja sam sad video da je ona još gora majka nego što je bila - govorio je Asmin.

Autor: A. Nikolić