Opet ništa od veze: Aneli ponovo ponižena, Filip priznanjem frapirao sve! (VIDEO)

Ništa novo!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Aneli Ahmić koja je govorila o svom odnosu sa Filipom, a iako su bili prisni u krevetu sinoć od veze opet ništa.

- Neka priča Filip - rekla je ona.

- Eto ne možemo da se kontrolišemo, tela žude - rekao je Filip.

- Najjača rečenica tela žude. Šta vam je bilo sa mozgovima? - smejao se Mića,.

- Ne možemo da se odvojimo, videćemo šta će da bude dalje. Jutros smo pričali i ja ne znam šta ću da kažem. Mi ovde ne možemo da budemo ni u kakavoj vezi. Ja sam rekla da me ne zovete jer on zna šta pričamo. Ja ne moram nikome pred kraj da polažem računa. Je l' treba 10 dana pred kraj da kažem da sam u vezi i da me razapnu? Povraća mi se od svega - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić