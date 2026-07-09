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OVO NE TREBA DA TI BUDE NORMALNO: Janjuš osudio Alibabu jer ne zamera Maji druženje sa Kačavendom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez skrivanja i izgovora, Milan Milošević čita pitanja gledalaca koja bi mogla da razotkriju najveće tajne učesnika Elite.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

- Imaš ludilo sukob sa kumom, a kako gledaš što se tvoja devojka druži sa njom? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stavrno me ne zanima. Nisam nikada branio, rekao sam da ide i na žurku sa njom. Ne želim da joj zabranim - rekao je Asmin.

- Ovo su stvari koje tebi ne treba da budu normalne. Asmin zbog Maje neće. Nije prirodno da ona bude u dobrom odnosu i da je ona savetuje. On je u najgorem mogućem sukobu sa Milenom. Milena posle 15 minuta sedi sa Majom. Tebe MAjo da neko vređa, Asmin ne bi progovorio - rekao je Janjuš.

- Njemu ne smeta Milena. ja ovde ne provodim vreme ni sa kim već vreme provodim sa njim. - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- To priča o njoj, ne o meni. Ja sam rekao da ide sa njom jer nema s kim da se druži. Ja nisam nikada čuo da je Milena odvaja od mene. - rekao je Asmin.

- Ja smatram da je ovo najmanji problem - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: Teodora Mladenović

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