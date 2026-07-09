Spušta tenziju: Asmin priznao da mu Stanija nikad nije vređala porodicu, ona zaratila s Majom (VIDEO)

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Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Seo si i rekao, citiramo: "ove dve ku*ve su mi vređale porodicu, Stanija nije", pričao si u bradu i hvalio Staniju, što znači da to nisi radio u inat. Pa druže, stani nekada iza reči - glasilo je pitanje.

- Stanija nikada ništa nije rekla protiv moje porodice, tate, mame, brata i sestre. Nisam sebi u bradu pričao, osim ako nisam poludeo toliko. Gledaoci znaju šta je Aneli za mene pričala, šta je Maja u subotu za mene rekla, a i ona me je vređala, ali nikada nije pričala loše o mojoj porodici - rekao je Asmin.

- Rekao je istinu i ono što misli, pomirila sam se s tim da istinu neće do kraja govoriti. Problem je bio kada je pobegao od one tamo u Majami, ušla je ovde i oblatila njega i porodicu i govorila o dil*u i advokatu, da bi mu se sa novom devojkom ponovilo isto, čak je iznela i katastrofalnije stvari. On je unakažen, nemam potrebe da vređam tuđe porodice, izvređali su mi sve živo i mrtvo - rekla je Stanija.

- Brat ti je pe*er, hoćeš da se opereš da mrziš gej populaciju - rekla je Maja.

- Ti istog tog kera moliš za se*s. On jeste monstrum, ali ni ti nisi ništa bolja. Ti si mrtva ras*ala ku*va, krpa si i džoger. Ako si od ovog napravila kera, ej zamisli, on ne sme na žurku - rekla je Stanija.

- Maja nije ni htela da ide na žurku, molili smo je da ode, ja nisam hteo da idem - rekao je Asmin.

- Sama je rekla večeras da joj smetam, ovde je bila druga, a i ovde je druga. Suđeno joj je da bude druga - rekla je Maja.

- Durdžić je pumpao tvoju pampers guz*cu i onda je vređao Takija - rekla je Stanija.

- Sve to što se desilo tu noć, da mu je tu bilo preko glave svega...Ja znam da Asmin kada je tada rekao da ga je kraj, da može porodica da ga se odrekne, njemu je sto odsto bilo u glavi da nikada neće biti sa njom, ja sam se tako osećao. Kada je legao u krevet i kada se smejao, to nema veze s tim da li ima emocije prema Maji. Ja sam bio ubeđen da je kraj između njih, bilo bi mi drago nakon svega što gledam i šta se dešava. Meni ništa nije jasno, Maja je na ono: "koga gledaš?", gde nije znala koga gleda, napravila je haos i vređala ga je tri dana. Koliko nije imao autoritet, sada je napravio i on sada može da radi šta hoće - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić