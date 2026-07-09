DOŽIVEO JE DA NEMA SVOJ IDENTITET: Totalni udar od strane učesnika na Asminovu i Majinu vezu! (VIDEO)

Terza, Matora i Ivan bez zadrške osudili odnos Asmina i Maje, poručivši da su svojim postupcima ponizili i sebe i svoje porodice, dok su u celu priču ponovo umešali i Staniju.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Rekao sam Asminu i Maji da su se pop*šali po sebi i porodici. Ovako nešto je jezivo što su izgovarali. Ja sam rekao da mi je Maja veći blam jer je žensko i treba da se ostvari kao majka. Ovo nije nikakva ljubav, boleština. Maja se plaši da se Asmin ne vrati Staniji. aj mislim da Asmin neće biti sa njom napolju i da kupuju mir. Bolesno mi je da posle svega ostaju zajedno. - rekao je Terza.

- Složiću se sve što su rekli. Asmin je doživeo da nema više ni svoj identitet. Ušao je da se bori protiv tih reči. Na kraju je doživeo da mu devojka kaže gore i da mu pokazuje ulje i bodi mist. On je to doživeo pa je doživeo. U odnosu si sa nekim, a svestan si da gaziš po sebi. Ja mislim da Asmina boli ponos i poniženje nego šta je rečeno za porodicu. Ne bi mogao da se oporavi od svađe. Aj sad meni ti dokaži da si iskreno raskinuo sa Stanijom. Izabrao si da ostaneš u vezi sa devojkom koja ne poštuje tvoju porodicu. Ne zaboravite da je Asmin rekao za Staniju na intervjuu da bi joj rekao ''da li te je sramota''. Kakva god da je Stanija, bolji e čovek od Maje. Za mene Maja koja izgovara te stvari i smeje se, mora da bude svesna da u ovom blamu nije Asmin najgori. Ona će sebe napraviti gorom, a na ivici je od toga. Nemoguće da te ne pogodi kad njegov brat da izjavu, a ne da kažeš da razdvajaš Asminovu porodicu. Treba da vam bude bitno šta oni misle, kao i Taki. Ti si nekoga isponižavala, pa si trčala za njim. Ispadašđ da si u stanju, da te loži, da ga do te mere isponižavaš pa ideš da ga ''moliš'' i mirite da imate s*ks. Mora da te boli posle svađe da se osećaš loše, a ne da uvališ tu*i. - rekla je Matora.

- Ja ne mogu da verujem da će on ovo da istrpi. On će nju da naduva, zašpravo masakriraće je zadnji dan kako bi spasio porodicu. Asmin ako ste primetili, u sukobu sa Stanijom ne govori ružne reči. Vređao je Staniju zbog Maje. Znači da razmišlja da bi ispao smešan. Vrlo dobro zna šta radi. Mi mu ovim komentarima, osim što ga ponižavamo, kazmišlja kako da izvuče svoju porodicu iz toga. Lakše će mu biti. Delima je pokazao da mu nije bitna porodica. Maja će do kraja da trpi. Svi ste večeras rekli da je Maji najveći problem Stanija. Maja je jurcala tu noć zbog Stanije. - rekao je Ivan.

- Jeste Stanija jedan od problema. Šta ti misliš da oni sede u stanu i da ona njemu ne zatraži telefon? Naravno da će da traži. Tu nije Stanija - rekao je Janjuš.

- Nije ništa tačno za bodi mist i za porodicu. Ja sam demantovala. Ostalo je vrlo malo do kraja. Oni su još i blagi šta smo mi izgovorili. - rekla je Maja.

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Autor: Teodora Mladenović