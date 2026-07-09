Sofija odbila da upozna Terzu sa Danetom, pa Ivan osuo paljbu po Anđelu i otkrio šta misli o njegovom odnosu sa Boginjom! (VIDEO)

Nova rasprava pokrenula je priču o Anđelu, Staniji i Boginji, dok je Anđelo objasnio da je imao komunikaciju sa obe, Ivan je poručio da smatra da Boginju koristi kako bi pokazao određenu sliku o sebi.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Sofiju Janićijević.

- Hoćeš li upoznati Terzu sa Danetom? - glasilo je pitanje.

- Ne. - rekla je Sofija.

- De me boli uvo za njih. Šta ću ja sa njim da se viđam. Možda ako da neku lovu. Neće me verovatno ni ona zanimati napolju - rekao je Terza.

- Ivan ti je dobro rekao da te je Anđelo otpustio zbog Stanije - glasilo je pitanje za Boginju.

- To je njehovo mišljenje. Ne mislim da me je odjavio. To što ljudi nisu videli da pričamo nije moja stvar - rekla je Boginja.

- Ja sam Staniji rekao da se meni Boginja dopada. Ja Boginju nisam zbog toga odjavio. Posvađao sam se sa njom kad je bila vođa jer sam rekao da igra rijaliti. Iamo sam komunikaciju i sa Boginjom i sa Stanijom. - rekao je Anđelo.

- Naravno da sam u pravu. Želudac mi se okreće kad on ustane. - rekao je Ivan.

- Ja tvoje blamove ne komentarišeš, a imaš ih itekako - rekla je Boginja.

- Sad je malo konkretniji u odnosu na prošli put. Iopet preko k*rca provodi vreme sa Boginjom ne bi li pokazao da je to to. Koristiš je da bi pokazao da si je*ač presretač i što ne bi izdržao ženu kao Stanija i Aneli. Stanija te je rešila. isto kao i Filip. - rekao je Ivan.

- Vidi se da ne možeš Sofiju da gledaš očima - glasilo je pitanje za Terzu.

- Jedva čekam da se razdvojimo jer ovde očigledno ne možemo. Nije me prevarila ali mi je ovo gore da leži sa mnom u krevetu i da me laže. iovo sa Asminom mi se ne sviđa. Nisam ja zaboravio kuglice, pite Viktoru. Mislim da veza nema perspektivu. Ona pokazuje ko je i šta je. Ja sam domaćin čovek, znam i pitu da razvijem. Pričaću o njoj detaljno na nominacijama. - rekao je Terza.

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Autor: Teodora Mladenović