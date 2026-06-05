AKTUELNO

Zadruga

Filip je odlepio za Aneli, a ona se NIJE ZALJUBILA! Dača postao Ahmićkin PR, Ivan ga nazvao njenim POTRČKOM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Virijević ubeđen da su Janjuš, Ivan i Anđelo ljubomorni na Anelin odnos sa Filipom.

Dača Virijević ušao je u žestok sukob sa Ivanom Marinkovićem i Janjušem, jer su oni tvrdili da je Dača Anelin potrčko, a Virijević je onda otkrio sve njihove tajne.

- Ivan je rekao da je Luka klošar - rekao je Dača.

- Nameštaju da idu sa Filipom u izolaciju

- Dača je Anelin potrčko, budalo jedna ova žena ti j*bala sve - rekao je Ivan Dači.

- On radi ovo planski - uključila se Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše i ti si rekao Asminu da je blam, reci mu u lice šta misliš - rekao je Dača Janjušu.

- Dačo, ti si njen potrčko, šalje te žena da radiš da izvidiš nešto za nju, a j*bala ti sve - rekao je Ivan.

- On to uradi za nju, a posle dođe i napušava. A sa njom sediš - rekao je Janjuš.

- To je sve ljubomora zbog Aneli i Filipa - rekao je Dača.

- Ti si od danas potrčko - rekao je Ivan.

- Ja prema Aneli nisam ostrašćen. Ona nije zaljubljena u Filipa, samo je zanima zašto on neće da prizna vezu sa njom i to je kompleksira, sviđa joj se fizički, a on nije momak za nju. A Filip je odlepio za Aneli, pogazio je sve svoje stavove. Ti nisi zaljubljena, to je moje mišljenje, a Filip jeste. Seo je ovde da gleda šta radi Aneli, sve radi namerno sa Stanijom namerno zbog Aneli. Vi jeste u vezi, poljubili ste se - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni bi napolju bili u vezi, on nju ne bi varao, kad je u pravoj vezi, niti vara, niti se dopisuje, takav je, sad je u toj fazi sa njom, ne prilazi sa drugom devojkama, bori se sam sa sobom, ali ne zna da li da se opusti - rekao je Bora Santana.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Filip je odlepio za Aneli, dođe mi 500 evra, UĆI ĆE SA NJOM U VEZU! Marinković otkrio da je Đukić zaljubljen u Ahmićku pa Anđelu poručio: Jelkice, Sta

Zadruga

Filip i Teodora nisu išli u spa, pa je Bebica rešio da... Ivan otkrio kakve planove Macanović ima za svoju devojku i njenog bivšeg! (VIDEO)

Domaći

Uporedili Maju i Aneli: Stanija otkrila da je Aneli htela da sakrije trudnoću, pa se suočila sa Sitom, a onda je Taki progovorio o ćerkinom abortusu!

Zadruga

'BIO SI SA NJOM, A MENI SI LJUBOMORISAO I PROGANJAO ME' Aneli otkrila da joj je Asmin konstantno slao PORUKE tokom veze sa Stanijom, on potpuno POLUDE

Domaći

Ivan tvrdi da se Milica nimalo nije potresla zbog Terzine prevare, ubeđen da se njih dvoje nikad nisu voleli (VIDEO)

Zadruga

FILIP KAO PAO S MARSA! Čudi se što Aneli 'otvara put' ka njemu, Marinković ga RASTAVIO NA SITNE ČINIOCE! (VIDEO)