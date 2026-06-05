Filip je odlepio za Aneli, a ona se NIJE ZALJUBILA! Dača postao Ahmićkin PR, Ivan ga nazvao njenim POTRČKOM! (VIDEO)

Virijević ubeđen da su Janjuš, Ivan i Anđelo ljubomorni na Anelin odnos sa Filipom.

Dača Virijević ušao je u žestok sukob sa Ivanom Marinkovićem i Janjušem, jer su oni tvrdili da je Dača Anelin potrčko, a Virijević je onda otkrio sve njihove tajne.

- Ivan je rekao da je Luka klošar - rekao je Dača.

- Nameštaju da idu sa Filipom u izolaciju

- Dača je Anelin potrčko, budalo jedna ova žena ti j*bala sve - rekao je Ivan Dači.

- On radi ovo planski - uključila se Aneli.

- Janjuše i ti si rekao Asminu da je blam, reci mu u lice šta misliš - rekao je Dača Janjušu.

- Dačo, ti si njen potrčko, šalje te žena da radiš da izvidiš nešto za nju, a j*bala ti sve - rekao je Ivan.

- On to uradi za nju, a posle dođe i napušava. A sa njom sediš - rekao je Janjuš.

- To je sve ljubomora zbog Aneli i Filipa - rekao je Dača.

- Ti si od danas potrčko - rekao je Ivan.

- Ja prema Aneli nisam ostrašćen. Ona nije zaljubljena u Filipa, samo je zanima zašto on neće da prizna vezu sa njom i to je kompleksira, sviđa joj se fizički, a on nije momak za nju. A Filip je odlepio za Aneli, pogazio je sve svoje stavove. Ti nisi zaljubljena, to je moje mišljenje, a Filip jeste. Seo je ovde da gleda šta radi Aneli, sve radi namerno sa Stanijom namerno zbog Aneli. Vi jeste u vezi, poljubili ste se - rekao je Dača.

- Oni bi napolju bili u vezi, on nju ne bi varao, kad je u pravoj vezi, niti vara, niti se dopisuje, takav je, sad je u toj fazi sa njom, ne prilazi sa drugom devojkama, bori se sam sa sobom, ali ne zna da li da se opusti - rekao je Bora Santana.

Autor: R.L.