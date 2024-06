Uporedili Maju i Aneli: Stanija otkrila da je Aneli htela da sakrije trudnoću, pa se suočila sa Sitom, a onda je Taki progovorio o ćerkinom abortusu!

Taki i Stanija otkrila kako gledaju sa Anelin abortus!

Tokom prošle noći, voditeljka Dušica Jakovljević je ugostila u svojoj emisiji Elita - specijal, Staniju Dobrojević i Takija Marinkovića koji su komentarisali akutelna dešvanja u najgledanijem rijaliti programu na našim prostorima.

Na samom početku Stanija je komentarisala to što je Aneli Ahmić abortirala. Naime, kao što je bilo poznato Aneli je čekala dete sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Stanija je oplela po Janjušu zbog njegovog ponašanja, pa je podsetila na to da je i Maja Marinković abortirala zbog njega.

Nakon toga Taki Marinković se prisetio dana kada je njegova ćerka Maja Marinković abortirala Janjuševo dete.

- Kao da gledam moju Maju pre tri godine, prvi put uživotu nisam stao iza svog deteta, ona nije smela to da kaže meni kada joj je bilo najteže u životu. Bili su drugi tu za nju, a taj momak, Janjuš nije hteo da joj se javi. Kada joj je bilo najteže, nisam bio tu, a odgajio sam je od kilo mesa. Ja sinoć gledam kako je Aneli hrabra, ja gledam u Maju, ona je bila bleda. Ja joj kažem: "Je l' treba da ti kupim čaj i tabletu", ona je samo počela da plače, rekla mi je da sednem i rekla mi je da je uradila strašnu stvar i da ne sme da mi kaže. Rekla mi je da je juče bila kod doktora, da je uradila abortus. Ja sam otišao, nisam bio ceo dan tu, bilo mi je teško, bila je tu majka. Maja je sama to preživela i znam kako se Aneli i njena porodica oseća. To nimalo nije za igranje, Aneli ima dete iza sebe, a moja ćerka je imala tada 23 godina. Meni sada prolazi kroz glavu: "Šetam Lea po Knez Mihajlovoj, a mogao sam unuka" - rekao je Taki sa knedlom u grlu.

Stanija je porok osula rafalnu paljbu po Janjušu zbog njegovog ponašanja, ali i zbog toga što su dve devojke zbog njega abortirale.

Dobrojevićeva je takođe analizirala Anelino ponašanje kada je saznala da je trudna. Naime, ona smatra da je Aneli htela da sakrije trudnoću od svih jer ju je bilo sramota,

Usledilo je Sitino telefonsko ukljućenje u emisiju, gde je tom prilikom otkrila da podržava Anelin abortus jer kako Sita kaže Janjuš nikada nije bio za nju, da bi nakon toga ušla u sukob sa Stanijom koji je optužila da je uzela novac koji je bio namenjen Nori.

U toku poziva Site Ahmić, Asmin je poslao Dušici prouku na koju mu je ona odogovorila:

- Asmin mi je poslao poruku, završi to, da ja ne bih završio, ovde mafijanja nema, ovde samo ja mafijam jer mi je to posao - rekla je Dušica a Stanija je krenula da se izvinjava.

Nakon toga su Stanija I Taki otkrili da smatraju da Janjuš neće dogurati do velikog sueprfinala zbgo svega što je uradio.

