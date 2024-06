Stanija Dobrojević je progovorila o danu kada je Aneli saznala da je trudna!

U toku je emsija Elita - Specijal, a voditeljka Dušica Jakovljević je ugostila Staniju Dobrojević i Takija Marinkovića.

- Kod Maje nema više agresije, odrasla je? - upitala je Dušica.

- Jeste, ona je sada najbolja. Komentariše, vodi računa o svemu - rekao je Taki.

- Maja je jedina koja poštuje sve - dodala je Stanija.

- Šta mislite da Janjuša sada pokušava da ispada žrtva, zbog toga što je on želeo da zadrži dete? Aneli je to uradila javno, spremna je bila da to uradi javno - upitala je Dušica.

- Da me nekon ne shvati pogrešno, ja sam gledala klipove kada je saznala da je trudna, meni je delovalo da je ona htela da sakrije trudnoću, mnogi su doživeli da je to lažna trudnoća, a meni deluje da je ona to htela da prikrije od svih. Ona je rekla da ju je sramota, a šta je sve čeka kada izađe - rekla je Stanija, pa se nadovezala:

- Iskreno mislim da je htela to da sakrije od svih - dodala je Stanija.

Autor: N.B.