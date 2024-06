Taki otvorio dušu o ćerkinom abortusu, umalo zaplakao kad je priznao: Kao da gledam moju Maju, a ja joj nisam bio tu kada joj je bilo najteže (VIDEO)

Progovorio o najbolnijojo temi s knedlom u grlu!

Nakon odgledanog priloga u kom su milioni gledalaca imali priliku da vide ekskluzivni intervju Aneli Ahmić odmah nakon abortusa koji je imala, a koji vi možete pogledati u nastavku, voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Radomirom Marinkovićem Takijem, Majinim ocem.

- Kao da gledam moju Maju pre tri godine, prvi put uživotu nisam stao iza svog deteta, ona nije smela to da kaže meni kada joj je bilo najteže u životu. Bili su drugi tu za nju, a taj momak, Janjuš nije hteo da joj se javi. Kada joj je bilo najteže, nisam bio tu, a odgajio sam je od kilo mesa. Ja sinoć gledam kako je Aneli hrabra, ja gledam u Maju, ona je bila bleda. Ja joj kažem: "Je l' treba da ti kupim čaj i tabletu", ona je samo počela da plače, rekla mi je da sednem i rekla mi je da je uradila strašnu stvar i da ne sme da mi kaže. Rekla mi je da je juče bila kod doktora, da je uradila abortus. Ja sam otišao, nisam bio ceo dan tu, bilo mi je teško, bila je tu majka. Maja je sama to preživela i znam kako se Aneli i njena porodica oseća. To nimalo nije za igranje, Aneli ima dete iza sebe, a moja ćerka je imala tada 23 godina. Meni sada prolazi kroz glavu: "Šetam Lea po Knez Mihajlovoj, a mogao sam unuka" - rekao je Taki sa knedlom u grlu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić