Sita je trebalo da se izvini: Asmin otkrio kako Stanija reaguje na njegovo gnusno vređanje sa Ahmićkama! (VIDEO)

Asmin u emisiji "Pitam za druga" progovorio o sukobima sa Sitom i otkrio kako njegova devojka, Stanija Dobrojević gleda na haos koji se dešava u medijima!

Asmin Durdžić večeras gostuje u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji kod voditeljke Anastasije Buđić. On je tokom razgovora otkrio kako njegova devojka, Stanija Dobrojević, gleda na svađe koje ima sa Sitom Ahmić, kao i priznanje da je sa njom na eksplicitnom snimku.

- To je za mene najveća bruka i sramota, ali je Sita mene terala do to kažem. To je bilo pre Stanije, naravno da je sramota i mene je sramota. Ja javno ponovo tvrdim da to jeste Sita, neka objavi papir da me je tužila. To je najveći smrad. Sita je nilski konj, ona se valja u blatu i želi svakog da uvalja u blato. Ja sam prvi pustio snimak, ona tvrdi da nije, a ja ću da dokažem da jeste - govorio je Asmin.

- Ja sam u šoku, zdrav razum želi da veruje da nije tako. Za normalne je nerealno da je to tako, a sve i da je tako, takve stvari iznositi.... Kako sad tebe neko da doživi ozbiljno i ne plaši se da imaš sklonosti da napadaš sestru od žene? - dodala je voditeljka.

- Sita je mene prva napala, ona i sad liže svoje brkove i pljuje mene - rekao je on.

- Kako si doživeo suočavanje Stanije i Site? - pitala je Anastasija Buđić.

- Stanija ode u studio, ona je kulturna i pismena, ona je to veče čak i branila Aneli. Stanija nikad u životu nij euvredila Aneli, a Sita monstrum se upali u emisiju da se svađa sa Stanijom, umesto da kaže : "Hvala što si je branila, izvini. Tvoj momak je kriv, branila sam se". Šta je njoj Stanija Dobrojević uradila? Neke stvari nisam rekao jer sam hteo da dođem do Stanije po svaku cenu. Ja sam rekao da imam bivšu koja radi u pekari, mesi pitu, pa i meni da kaže da ima bivšeg psihopatu ne bih hteo. Ja se kajem, da sam znao da će ovako da bude ne bih ni dolazio do nje. Branio sam sebe i Staniju, jer ona nije kriva za to. Ja sam morao da se spustim na najniže - pričao je Durdžić.

- Sita je pitala na storiju gde je Stanijin Porše - dodala je voditeljka Anastasija.

- Kad Stanija bude tu, neka ga vozi. Sita nema ni vozačku, kupila je. Prodala moj auto koji sam dao da majka ima u čemu da vozi Noru. Ona je prodala auto za 7.000 evra, jer je Sita nenormalna. Auto je na lizing, a ja sam prijavio oliciji - govorio je Asmin.

Autor: A. N.