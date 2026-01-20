FILIP KAO PAO S MARSA! Čudi se što Aneli 'otvara put' ka njemu, Marinković ga RASTAVIO NA SITNE ČINIOCE! (VIDEO)

Ivan ne dozvoljava da Đukić izvrda na ovo pitanje.

Naredno pitanje na današnjoj "Igri istine" postavio je Ivan Marinković.

- Pitanje za Filipa, moram da ti kažem potpuno mi je nejasna tvoja današnja konstatacija, da ćeš odsad da blejiš sa Aneli, iza Maje nikako nisi stao, a nakon onog što si uradio sa Aneli kao da hoćeš to da opravdaš - naveo je Marinković.

- Rekao sam normalna komunikacija, normalno druženje, ne idem za njom da se družimo - rekao je Filip.

- Zašto si se, nakon ovoga što je Terza izneo, iznenadio, kad je Terza rekao da Aneli otvara put ka tebi, šta ti je čudno, šta si se šokirao - rekao je Ivan.

- Čudno mi je što smo ona i ja prirodna selekcija. Koja je poenta da me pitate a ne date mi da pričam - bio je zbunjen Filip.

- Ako ja večeras izljubim Matoru po vratu, pa za sedam dana kažem da ćemo blejati, svaki normalan čovek bi shvatio da je to nastavak blejanja u emotivnom smislu - rekao je Ivan.

- Rekao sam da ono što se desilo ono veče, više nikad neće da se ponovi - zaurlao je Filip.

Autor: R.L.