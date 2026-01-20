AKTUELNO

FILIP KAO PAO S MARSA! Čudi se što Aneli 'otvara put' ka njemu, Marinković ga RASTAVIO NA SITNE ČINIOCE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan ne dozvoljava da Đukić izvrda na ovo pitanje.

Naredno pitanje na današnjoj "Igri istine" postavio je Ivan Marinković.

- Pitanje za Filipa, moram da ti kažem potpuno mi je nejasna tvoja današnja konstatacija, da ćeš odsad da blejiš sa Aneli, iza Maje nikako nisi stao, a nakon onog što si uradio sa Aneli kao da hoćeš to da opravdaš - naveo je Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam normalna komunikacija, normalno druženje, ne idem za njom da se družimo - rekao je Filip.

- Zašto si se, nakon ovoga što je Terza izneo, iznenadio, kad je Terza rekao da Aneli otvara put ka tebi, šta ti je čudno, šta si se šokirao - rekao je Ivan.

- Čudno mi je što smo ona i ja prirodna selekcija. Koja je poenta da me pitate a ne date mi da pričam - bio je zbunjen Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako ja večeras izljubim Matoru po vratu, pa za sedam dana kažem da ćemo blejati, svaki normalan čovek bi shvatio da je to nastavak blejanja u emotivnom smislu - rekao je Ivan.

- Rekao sam da ono što se desilo ono veče, više nikad neće da se ponovi - zaurlao je Filip.

Autor: R.L.

