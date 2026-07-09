Tata ti se prevrće u grobu, idi pomoli se da mu Bog oprosti grehove: Monstruoznosti Maje Marinković idu korak dalje, Stanija joj uzvratila: Sutlijašice iz Belog Potoka (VIDEO)

Kako su ušli u žestok verbalni okršaj za crnim stolom, Stanija Dobrojević je nakon emisije "Pitanja gledalaca" ušla u novi sukob sa Majom Marinković.

Maja Marinković isprovocirala je Staniju Dobrojević, te su tako ušle u žestok verbalni okršaj.

- Šta gledaš ku*vo bre?! Duvaj ku*ac babetino - rekla je Maja.

- Ti si školski primer maloumne ku*ve. Klošaru jedan, izgovorio si ono što si izgovorio da bi me diskvalifikovao. Maja te je rešila u petak, rešila ti je porodicu, zamisli kada ti kaže da ti je Mustafa opštio sa sestrom, pa posle toga je*eš - rekla je Stanija.

- Ma*š dr*ljo, skinite mi ovu ku*vu sa grbače - rekla je Maja.

- Svoje dete koristiš za rijaliti, tri godine nisi video dete i nju si prodao. Išao si u Odabrane i tražio si mi pogled - rekla je Stanija.

- Da, tata ti se prevrće u grobu, prekrsti se i upali sveću -rekla je Maja.

- Ku*vo i sutlijašice iz Belog potoka, htela si da budeš Stanija Dobrojević, ali sada shvatiš da to ne možeš da budeš - rekla je Stanija.

- Pa ne mogu, ja ne prodajem pi*ku za 20 dolara, ja imam mnogo love. Idi pomoli se Bogu da ti tati oprosti grehove, osmehom si pokazala koliko ti tata znači - rekla je Maja.

- Tebe je ka*ao Peca Vijagra, ostavio ti je pare i pobegao je od tebe - rekla je Stanija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs