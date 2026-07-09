Obezbeđenje na sve strane! Maja i Asmin legli u Stanijin krevet, ona ih demolirala istinom (VIDEO)

Stanija Dobrojević, nakon što je videla Maju Marinković i Asmina Durdžića da joj leže u krevetu, ponovila je sve što su njih dvoje izrekli jedno drugom u svađi, ali se osvrnula i na njihov trenutni odnos, te nije štedela reči!

Maja Marinković i Asmin Durdžić su nakon svađe sa Stanijom Dobrojević u spavaćoj sobi, rešili da izađu napolje, te ih je tako Stanija pratila u stopu.

Za Stanijom je, naime, išlo obezbeđenje u stopu, a ona je sve vreme išla za Majom i Asminom i ponavljala im upravo ono što su oni jedno drugom izrekli tokom svađe za vikend, a o čemu bruji nacija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić