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Godine mu ništa ne mogu: Lepi Mića opet pokazao disciplinu, mnogi mogu samo da mu zavide! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepi Mića godinama važi za jednog od najdiscplinovanijih učesnika rijalitija, a on je još jednom dokazao da su godine samo broj i da se oseća kao mladić.

Kako je poznato da Veliki šef na imanju u Šimanovcima svakog jutra takmičarima ''Elite 9'' pušta muziku za buđenje, on je to uradio i ovog jutra prilikom čega su neki učesnici ispoštovali pravila i ustali na vreme, dok su pojedini nastavili da spavaju.

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Tako je Lepi Mića ustao na vreme i odmah uskočio u bazen kako bi otplivao krug i malo se iskupao, a ovim potezom je još jednom dokazao da se oseća kao mladić i da mnogi takmičari mogu da mu zavide na disciplini koju ima.

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Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: N.P.

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