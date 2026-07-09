Ne može da prežali što mu nije skinula masku do kraja: Stanija se poverila Dači i Sofiji, još jednom unakazila Alibabu! (VIDEO)

Stanija Dobrojević je tokom razgovora sa Dačom Virijevićem i Sofijom Janićijević govorila o svom bivšem partneru Asminu Durdžiću i izdaji koju je doživela od njega.

U nastavku razgovora, Dača je prepričao provokaciju koju mu je uputila Aneli Ahmić, dok je Stanija komentarisala da je ona, po njenom mišljenju, nemoćna zbog Filipa Đukića i situacije oko "šteka".

- Preživela sam da me izda najgore zbog rijalitija i da mi j*be drugaricu na oči - rekla je Stanija.

- Meni sinoć dolazi Aneli i kaže: ''Šta je, drugarica ne može da ti izdrži?'', zamisli ona meni dolazi - rekao je Dača.

- Ona je nemočna zbog Fićka i šteka - rekla je Stanija.

- Ja sam bila srećna što si ga gađala, niko nije očekivao da ćeš ti da skočiš na sto - rekla je Sofija.

- Ja sam ustala da objasnim njegove manipulacije, ali mi nije dao da pričam. Skinuću mu masku - rekla je Stanija.

- On se tresao napolju - rekao je Dača.

- On izvlači iz tebe da izgovaraš najgore reči, to je prosto tako - rekla je Sofija.

- On pet riba da k*ra ispred mene, on je za mene mrtvo telo i ne zanima me. Trebala je Maja da me pusti pet dana da mu skinem masku - rekla je Stanija.

- Zamisli koliko su Maja i Aneli glupe, trebale su da te puste da ga unakaziš - rekao je Dača.

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Autor: N.P.