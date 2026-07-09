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Surovija nego ikad: Matora proglasila Maju blamom koja je dotakla dno, a tek da čujete šta misli o Đukiću posle svega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jovana Tomić Matora stigla je kod Drveta mudrosti kako bi s nji popričala o svim gorućim temama u Beloj kući, a na samom startu progovorila je o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Matora se potom dotakla i odnosa Filipa Đukića za kog smatra da se folira zbog gledalaca i da navodno neće da pogazi svoj stav u rijalitiju ''Elita 9'' i uđe u odnos sa Aneli Ahmić.

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- Matora, šta ti je zanimljivo da komentarišeš? - upitalo je Drvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pod utiskom sam koliko Maja vuče sebe na dno. Asmin je već na dnu i tu nema šta da se priča, ali Maja koliko se blamira i koliko je on vuče u mulj, to je strašno. On je rekao: ''Izuzimam Maju iz ove naše igre'', znači priznao je da se igra s Majom. Posle se ispalio kad je rekao da Staniji nije pravio sačekušu već je to bilo spontano, znači da je iskreno. On se toliko kanali, to nisam videla u životu. On smišlja izgovor da radi nešto namerno i to baš uradi u svađi kada Maja izgovara katastrofalne tvrdnje za njegovu porodicu. Zamisli da se u tim trenutcima smeješ bivšoj devojci. Ta priča koju Maja puši, puši samo zbog reči koje je izgovorila što mi je i priznala. Maja je postala toliki blam da je postala kao Asmin. On demonstrira silu nad Dačom, ma šta je bre on? Bilo je trenutaka u početku kada sam mu verovala. Dok je bio radio, Aneli je prišla mene i pitala me šta da kaže u radiju za njen odnos s Filipom. Rekla mi je da joj je on rekao: ''Ne znam šta će biti napolju''. Posle emisije sinoć ja kažem Aneli: ''Ja sam možda bila surova, ali trebaš da shvatiš poentu''. Filip odlično zna kako se igra rijaliti, namazan je i iskusan igrač. Želi da pošalje poruku kako njega svi napadaju, a on jadan i ucveljen - rekla je Matora, pa dodala:

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- Meni Aneli kaže: ''Znam da Filip neće sa mnom ovde vezu'', a ja kažem: ''Zato što neće da ulazi u sukob s Asminom i zbog težine koju ti nosiš'', a ona kaže: ''Da''. On se iznervirao što sam ja rekla da oni u krevetu pričaju prljave stvari, ne može njemu da bude preče da mi too zameri nego da odbrani Aneli. Sinoć Filip sve vreme sputava Aneli sa rečenicom: ''Nemoj da se pravdaš, znaš šta smo pričali''. On bi da ima svoj stav i ućutkuje Aneli dok vrlo dobro zna kako funkcioniše rijaliti. Za svoju porodicu imaš osećaj, a kada je njena porodica u pitanju onda nema osećaj. Oni kao da namerno žele da izazovu našu reakciju da ih pljujemo - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš o Terzi i Sofiji? - upitalo je Drvo.

- Sinoć sam rekla Terzi da ne može da spava sa Sofijom u izolaciji, da jedu, da imaju odnose i tako dalje. Ispašće da kalkuliše s nekim kome je oprostio psovanje deteta, on je Asminu oprostio onakve reči. Nisu bitni Asmin i Sofija, zbog sebe mora neke stvari da reši. Sofija je kvarna i pecka, ali i on je video dva pogleda nije da nije. Možda ona jeste otišla kod Dače, ali to ne znači da on treba da trpi Asminovo vređanje. Mislim da Asmin izbegava žurku jer je svestan da kad se malo naliže da glumi muškarčinu i da flertuju. Smatram da će Sofija posle rijalitija otići kod Daneta i reći da joj je sve bio rijaliti. Njoj je Dane zlatna koka, vidi joj se po faci koliko joj smeta Slađa Poršelina koja je sad nasledila sve od Daneta. Sofiju ne zanima Terza i neće biti s njom - rekla je Matora.

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Autor: N.P.

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