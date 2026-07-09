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Bestidnica je navikla da je maze zauzeti: Stanijina borba za pobedu tek sad počinje, Maju unakazila očas posla! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon burnih dešavanja u Beloj kući, došlo je vreme za emisiju u kojoj publika vodi glavnu reč. "Pitanja gledalaca" tradicionalno donose najzanimljivije odgovore, neočekivana priznanja i raskrinkavanja koja često promene tok odnosa među takmičarima.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje Maji Marinković koja je progovorila o tetovaži Asmina Durdžića koji ima na ruci lik Stanije Dobrojević. Ona je i ovu priliku iskoristila da zarati sa Stanijom, te su pale teške prozivke.

- Kako možeš da dozvoliš da te Asmin grli sa rukom na kojoj je istetovirana Stanijina glava? - glasilo je pitanje.

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- Najlaganije. Ja nikada ne bih istetovirala budućeg, bivšeg ili sadašnjeg jer bi sebi odsekla ruku ukoliko se raziđemo. Ja ne želim da on mene tetovira jer ne želim da budem kao sve - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tetovaža se prepravi za tri sata, to ću uraditi čim izađem - rekao je Asmin.

- On je treći koji me istetovirao, jesam fatalna žena koja ostavlja trag do kraja života. Bestidnica je navikla da je maze zauzeti, često bude u zagrljaju muškaraca koji imaju likove drugih žena na rukama. Obzirom da je Maju mama odstranila jer joj je muvala dečka, mislim da i mene gleda kao mamu tako mi deluje. Mogu da zamislim kako je mojoj proodici, a oni to nikad neće javno reći. Moj brat ne bi biciklu naslonio na nju, a ne nešto drugo. Ukoliko ima pravde i Boga, pobediću ove sezone i neće me diskvalifikovati - rekla je Stanija.

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- Ona ne može da sakrije svoju ostrašćenost prema meni - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je poremećena - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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