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Uriniraš po tatinom grobu: Bukti nikad žešći rat bivših drugarica, Maja ponovo pokazala monstruoznost i udarila Staniji tamo gde najviše boli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Poznato je da gledaoci televizije Pink najviše vole emisije koje se odvijaju u Beloj kući, jer upravo tada na videlo izlaze mnoge tajne, raskrinkavaju se odnosi i otkrivaju prava lica takmičara.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković koja je priznala da je svesna da joj otac Radomir Taki Marinković nikada neće oprostiti što je As﻿﻿minu Durdžiću prešla preko gnusnih uvreda.

- Kažeš da ti je porodica svetinja? Pa kako onda posle onakvih uvreda legneš sa Asminom u krevet, je l' ti tako porodica svetinja? - glasilo je pitanje.

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- Da, jeste mi porodica svetinja samo nemam poštovanja. Svako od nas voli porodicu najviše, ali ja sam isto Asmina unakazila u subotu i to je to. Ja znam da mi otac neće oprostiti, ali šta da radim kad sam zavolela Asmina - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja je postala totalni blam, ovo joj je najgora veza do sada. Ja ne mogu da verujem da su se oni pomirili posle šest samo. Ovde više nije reč o tome da li ona ponižava Asmina već to što je ona unakazila njegovog oca i sestru - rekao je Alibaba.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Šta si kao dokazao time što si dočekao Staniju kod vrata i nasmejao se? Šta si očekivao da će ona biti opet s tobom, to možeš samo Maji da prodaješ priču jer te Stanija ne bi pipnula ni štapom? - glasilo je pitanje.

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- Ona bi i sad bila sa mnom, ja da želim da budem s njom, ona bi bila sa mnom. Siguran sam u to, ali ja se pitam - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je mene hteo da diskvalifikuje, ali ništa od toga. Ja sam dilerima od jedne auto kuće poklonila auto i dala 10.000 dolara još samo da ne vidim taj auto. Nisam očekivala da će porodicu da mi vređa i da mi dira ono sveto u grobu što imam - rekla je Stanija.

- Ja njega ne držim na lancu, on može da ode samo ne volim da potencira neke stvari - rekla je Maja.

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- Ovo je jedna sutlijašica koju taslači moj bivši po ceo dan. Ona je pokazala svoju svetinju kad najstrašnije izvređa Takija i nju, pa onda nešto priča - rekla je Stanija.

- Uriniraš po tatinom grobu dr*ljo - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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