Tebi smetam ja i niko drugi: Pale nove prozivke Stanije i Maje, tresu se zidovi Elite! (VIDEO)

Poznato je da gledaoci televizije Pink najviše vole emisije koje se odvijaju u Beloj kući, jer upravo tada na videlo izlaze mnoge tajne, raskrinkavaju se odnosi i otkrivaju prava lica takmičara.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje Asminu Durdžiću koji je otkrio zbog čega trpi poniženja Maje Mariniković koja ga tretira kao kuče.

- Dokle ćeš da trpiš Majine uvrede da te tretira kao kuče? Ona ti određuje do kad ćeš da ležiš - glasilo je pitanje.

- Mi nemamo više taj problem da radim ona šta kaže, samo imamo problem što se vređamo. Stavio sam sebi u glavi da će napolju biti bolje - rekao je Alibaba.

- Zašto ne tražiš zadatak od Drveta da ideš na Rajsko sa Stanijom da se ispričate i završite u miru jer ti ona jedina nije vređala porodicu? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao i dobre i loše stvari o Staniji, nemam potrebu više da pričam s njom - rekao je Alibaba.

- Nažalost do tog razgovora nije došlo, htela sam da se ta priča završi ovde. On se vratio sutlijašu kog je razvalio kao kantu - rekla je Stanija.

- Njoj je problem što sam ja nju ostavio i smuvao se s Majom, ona ne može da svari to u svojoj glavi. Ja nisam pričao o našoj vezi i tako dalje već ona - rekao je Alibaba.

- Ja razumem da ja nju bolim, lepo je rekla da joj ja smetam - rekla je Maja.

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Autor: N.P.