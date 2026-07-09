Pozdravi batu, možda mu poraste kosica: Maja sve monstruoznije uvrede upućuje Staniji, od ovog haosa nema dalje! (VIDEO)

Maja Marinković i Stanija Dobrojević žestoko su zaratile nakon emisije ''Pitanja gledalaca'' koju je vodila Maša Mihailović, te su pale nikad monstruzonije prozivke.

Čini se da Maja Marinković više ne bira način da uvredi ljutu suparnicu Staniju Dobrojević, te je sa Stanijinog pokojnog oca prešla na Stanijinog brata i ovog puta mu udarila na to što nema kosu.

- Ti si se ponadala da ćeš od njega da dobiješ neki dinar jer želiš život kao što je moj, a ovaj te isk*rao za džabe - rekla je Stanija.

- Pozdravi batu, možda mu poraste kosica - rekla je Maja.

- Skini tu bebeću haljinicu majmunko jedna - rekla je Stanija.

- Ni posteljinu nisi promenila, zamisli da posle mene i Asmina spavaš - rekla je Maja.

- Idi menjaj posteljinu od Đukićeve sp*rme - rekla je Stanija.

- Aj što si glumila sponzorušu, nego što je i jesi - rekla je Maja.

- Ti si molila da te on izj*be nakon što ti je tatu izvređao - rekla je Stanija.

- Nakazo, nek ti bati poraste kosa - rekla je Maja.

- Obuci se kao sinoć, budi slika i prilika - rekla je Stanija.

- Tvoj penthouse u Rumi je u mojoj garderobi i mojim džepovima - rekla je Maja.

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Autor: N.P.