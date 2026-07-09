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Konačno stavili tačku za sva vremena? Filip odleteo iz ljubavnog gneza sa Aneli, ponovo odsvirali kraj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će nakon ovoga stvarno biti kraj ili će ponovo odnosu dati novu šansu?

Aneli Ahmić i Filip Đukić danas su saopštili cimerima u emisijiu "Pitanja gledalaca" da su doneli odluku da po ko zna koji put stave tačku na svoj odnos i odvoje se jedno od drugog.

Foto: TV Pink Printscreen

Filip je zbog toga odmah nakon emisije napustio krevet u kom su zajedno spavali i prešao da spava sam u skroz drugom delu sobe.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, Aneli i Filip već mesecima imaju jako turbulentan odnos, a on od samog početka nije promenio svoju odluku i stav da Ahmićeva nikad neće moći da bude njegove devojka jer ima ćerku, a on ne želi da planira budućnost sa devojkama i ženama koje su već ostvarene kao majke. Iako su Aneli svi pričali da se na taj način ponižava ona to nije slušala, ali izgleda da se na kraju ipak složila sa komentarima i rešila ad se skloni od Đukića.

Foto: Pink.rs

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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