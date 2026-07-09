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Je l' si bila na psihijatriji zbog nimfomanije? Asmin ponovo ponizio Maju, ona obelodanila detalje svih odlaska na terapije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poveli su ozbiljne razgovore u pušionici, a ona se sigurno nije nadala da će od njega dobiti ovo pitanje!

Asmin Durdžić i Maja Marinković nakon vrele akcije otišli su do pušionice da zapale cigaretu. Njih dvoje su sve vreme vodili zanimljiv razgovor o svojim intiminim odnosima, zbog čega je Asminu palo na pamet da pita Maju da li su tačne priče koje je o njoj jednom prilikom za crnim stolom izneo Bora Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Asmina je zanimalo da li je istina da je njegova partnerka jednom prilikom bila na psihijatrijskom klinici na lečenju zbog nimfomanije, a ona je to odmah demantovala i rekla da je isključilo išla na terpaije.

- Je l' si ti stvarno bila na psihijatriji zbog nimfomanije? - pitao je Asmin.

- Je l' si normalan? Nikad nisam bila u bolnici, ja sam išla samo na terapije - rekla je Maja.

- Ja nikad nisam čuo da je nekad nekog blokirao psihijatar, kunem ti se. Još su ti rekli da nemaš šifru. Šta si pomislila kad te je blokirao psihijatar? - pričao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije me blokirao nego mi se nije javljao - dodala je Maja.

Autor: A. Nikolić

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