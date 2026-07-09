Je l' si bila na psihijatriji zbog nimfomanije? Asmin ponovo ponizio Maju, ona obelodanila detalje svih odlaska na terapije! (VIDEO)

Poveli su ozbiljne razgovore u pušionici, a ona se sigurno nije nadala da će od njega dobiti ovo pitanje!

Asmin Durdžić i Maja Marinković nakon vrele akcije otišli su do pušionice da zapale cigaretu. Njih dvoje su sve vreme vodili zanimljiv razgovor o svojim intiminim odnosima, zbog čega je Asminu palo na pamet da pita Maju da li su tačne priče koje je o njoj jednom prilikom za crnim stolom izneo Bora Santana.

Naime, Asmina je zanimalo da li je istina da je njegova partnerka jednom prilikom bila na psihijatrijskom klinici na lečenju zbog nimfomanije, a ona je to odmah demantovala i rekla da je isključilo išla na terpaije.

- Je l' si ti stvarno bila na psihijatriji zbog nimfomanije? - pitao je Asmin.

- Je l' si normalan? Nikad nisam bila u bolnici, ja sam išla samo na terapije - rekla je Maja.

- Ja nikad nisam čuo da je nekad nekog blokirao psihijatar, kunem ti se. Još su ti rekli da nemaš šifru. Šta si pomislila kad te je blokirao psihijatar? - pričao je on.

- Nije me blokirao nego mi se nije javljao - dodala je Maja.

Autor: A. Nikolić