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Bez dlake na jeziku: Vendi do detalja izanalizirala Terzin karakter, brutalno oplela po Milici Veličković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Pevačica nema lepo mišljenje o nekadašnjoj učesnici "Elite", a večeras ju je bez dlake na jeziku komentarisala u emisiji ne RED televiziji!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su pevačicu Vesnu Vukelić Vendi koja je bez dlake na jeziku komentarisala goruće teme iz "Elite".

Vendi je detaljno analizirala karakter Borislava Terzića Terze, a onda još jednom žestoko oplela po Milici Veličković.

- Terza ima karakter koji nije loš, nije pokvaren čovek i u sebi nema zlobu. Međutim, on sebi nije dosledan. Ja sam ispratila zbog Ivana Marinkovića, pa sam mikroskopom istraživala. Kad je on rekao 100 puta da se sklanja Milica od njega i da ne može očima da je vidi to su bitne stvari. To je isto kao kad je ova iz Belog potoka ulazila u krevet i silovala Janjuša, e tako je bilo i sa Terzom koji je nju 1000 puta oterao u tri lepe, a tad još nije bila trudna. Koliko meseci joj je govorio da se sklanja, a ona je uhvatila poslednji voz. Deca su najveće bogatstvo, ali ako su zakačaljka da možeš ceo život da ga držiš vrbovanog.... On da je njoj prodavao maglu, da joj nije govorio da beži, a ona da mu ona nije dozvoljavala da raskine ja bih sad imala drugačiju priču za dete, ali je to bilo maltretiranje, gaženje i po svaku cenu da se bude u vezi, a tu dolazimo do njegovog slabog karaktera. Tu se prave rezovi, ali pošto te ne zna onda se pojavljuje sve ovo sa detetom koje se ne tretira kao najveća bogatstvo nego kao oružje da se Terza gazi mesecima - govorila je Vendi.

Foto: RED TV Printscreen

- Videla sam da je Milica tužila Terzu i da ga je dobila - dodala je Maša.

- On je dugo u rijalitiju i nema mogućnost da kaže svoje mišljenje i tek kad bude na slobodi moći će da kaže odgovore. Juri se dok je on zatvoren i to je vrlo nekulturno. Ljudi imaju kratko pamćenje ide priča "Jadna ja", a zaboravljaju se repovi. Onda se pojavljuje Dane, paparaco, poljubac - rekla je Vendi.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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