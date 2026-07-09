STAJAO SAM NA LINIJI FRONTA, ONA SE PRVA NASMEJALA: Asmin pokušao da svali krivicu na Staniju, tvrdi da je ona osmesima izazivala NJEGOVU REAKCIJU: BIO SAM MRTAV HLADAN! (VIDEO)

Pokušao da se opere po ko zna koji put, kako bi dokazao vernost Maji!

Asmin Durdžić dobio je reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi prokomnentarisao video-klip na kojem se jasno vidi da se osmehivao bivšoj devojci, Staniji Dobrojević.

- Ja stvarno nisam lagao, bio sam mrtav hladan. Nisam pravio sačekušu. Stajao sam na liniji fronta, ona se prva nasmeala. Odmah sam rekao i u emisiji da sam se posle sam sa sobom smejao. Stanija je rekla da sam se ja posle sa Lukom zbog toga smejao. Ja sam rekao da sam mogao da snimam film ''365 DANA'' ovde žena, ovde ljubavnica, a ja mali bauštelac. Ona je pokazala pravo lice. Ljubomorna je i sujetna na Maju, ali ja sam sve Maji rekao. Ivana, ja sam se do sada desetak puta tako susreo sa Stanijom, nikad se smejao nisam. Nikakve emocije nemam prema Staniji, ravna linija. Ona mene može da mrzi, ipak sam joj ja dao crveni karton - kazao je Asmin.

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Autor: S.Z.