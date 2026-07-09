Drži ljubomoru u sebi! Takmičari sigurni da se Maja folira kako ne bi Staniji dala na značaju, sigurni da bi doživela debakl! (VIDEO)

Au!

Stanija Dobrojević dobila je naredna reč kako bi prokomentarisala njene i Asminove poglede.

- Ja više ne bih ništa komentarisala, ni dodala. Bitno je da je jedan pogled viralniji od svega. Mnoge stvari bi se pokazale samo da je koji dan duže trajalo. Nikad me ne bi saćčekao da je bio dobar sa Majom. Bilo je prilika gde je mogao da me pogleda i da se osmehne, ali nije. Gledao me par puta sa mržnjom, a onda ovo - rekla je Stanija.

- On meni sad kaže da sam hladna. On hoće fejk reakciju da se istresiram na silu - rekla je Maja.

- Pobesnela je u sebi. Ona ne može da mu zameri nešto jer bi je on ostavio i doživela bi debakl. Ja ne videh da je ovo bila sačekuša, pokazao je da nije terao inat sa Stanijom. Ona je svesna da bi on otišao kod STanije ili neke i da prema njoj nema nikakve emocije. On je pokazao reakciju, ali je pokazala i Stanija - rekao je Uroš.

- Nije mi čudno Majino ponašanje - rekao je Asmin.

- Čudno mu je, sad mi je rekao u pušionici, ali neću da prevrćem kuću - rekla je Maja.

- Ona ovo koristi, ona njega ne voli - rekla je Stanija.

- Meni je onaj klip sa Stanijom kvarniji nego ovo - rekla je Maja.

- Poenta priče je da su se obe nasmejali. Delovao mi je sigurno kao da će ona da naiđe. To su milimetri sekunde da li je ona spustila glavu. Reakcija Asminva posle je jasna. Asmin je rekao da je bila spontana reakcija, to je onda bilo iskreno, a ako je sačekuša onda je inat - rekla je Matora.

- Čim Maja krene da vrti prstom i čupa zanoktice nije dobro. Oboje su se nasmejali, a reakcija je bila iskrena! Ovo nije sačekuša, ovo je iskreno. Maja sprema osvetu, samo čekam da vidim šta će da se desi za dva dana. On je pasmin! - rekao je Dačo.

- Da nisam imala performans sa bodi mistom do ovoga ne bi došlo - rekla je Maja.

- Trebala bi da ih pustiš - rekao je Bora.

- Ma kakvi! - rekla je Maja.

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Autor: A.Anđić