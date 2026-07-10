PLJUŠTE PROZIVKE NA SVE STRANE! Stanija i Maja ne prestaju sa provokacijama, tenzija u Beloj kući dosegla VRHUNAC! (VIDEO)

Tenzija samo raste! Lete prozivke na sve strane!
Tokom reklamne pauze, došlo je do žestoke verbalne rasprave između Maje Marinkvović i Stanije Dobrojević.
- Stanija, ružno je da mi dobacuješ i govoriš mi da sam ja poražena - rekla je Maja.
- Nema potrebe ni da mi se ti obraćaš, ni Asmin. Klip govori više od hiljadu reči, to je istina. Džaba sva tvoja je*ačina, sutlijašice - kazala je Stanija.
- Pogledaj se, kao da si na malu maturu krenula si se obukla. Mene moliš da ostavim dečka mog makar na pet dana - rekla je Maja.
- Znaš da je mene ostavio iz inata, a sa njim si zbog teme. Nebitna si, Majo - istakla je Stanija.
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Autor: S.Z.