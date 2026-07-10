Večeras si poražena! Stanija likuje nad Majinim padom, ona pokušala da zadrži dostojanstvo: Imaš želje, ali mogućnosti su kod mene (VIDEO)

Sprema se haos!

Maja Marinković i Stanija Dobrijević nastavile su svoju raspravu zbog Asmina Durdžića i njegovih osmeha.

- Nema potrebe da ona mene vređa i da kaže da sam ja poražena ovde. Videli smo njaviralniji klip, pa nema potrebe da komentarišu moju reakciju nego njih dvoje. Ona želi svađu sa mnom, a ja nju nisam ni jednom uvredila. Ne smatram da sam poražena jer je on sa mnom u vezi nakon svega. Nek ja budem najporaženija, njoj je pala maska. Ja joj nisam adresa! Ona mora da zna da je ona ta koja prva spominje tuđe porodice. Nisu dobili to što su očekivali. Neće dobiti sukob sa mnom. Imaš želje, a mogućnosti su kod mene - rekla je Maja.

- Večeras si poražena. Da ga ne nagovaraš da mi govori to ne bi spominjala mog oca i brata. Ovo radite u dogovoru da bi nahranili tvoju sujetu jer ga radiš na manipulaciju vaginalnu - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić