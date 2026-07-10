Sačekaće je na šesnaestercu! Sofija sigurna da se Maji ne piše dobro, navija da je Asmin zgazi kao nikoga do sad (VIDEO)

Ubeđena da čeka pravi trenutak da je pregazi!

Sofija Janićijević naredna je komentarisala vezu Asmina Durdžića i Maje Marinković, te je istakla da tek dolazi njegovo vreme kad će gaziti Maju.

- On je zlopamtilo i to je pokazao više puta. Ušao je ovde sa Majom u neku svađicu, pa je rekao da se u Budvi j*be za novac. Maja može da očekuje veliki preokret dva ili dva pred kraj. Niko se ne bi iznenadio da kaže da voli ovu ženu ovde. on voli osvetu i osvetio se svima na neki način. Ovo je u inat njenom ocu da dokaže koliko može da je ponizi i degradira - rekla je Sofija.

- Ja sam pšonizio i sebe i nju i moju porodicu. Ja sam prvi put plakao zbog Maje Marinković. Ona meni ne budi da mi se gadi, da je ponižavam. Ona je u meni probudila nešto mnogo veće od Stanije i Aneli. Ja nisam ni Staniju ni Aneli voleo kao ovu ženu - rekao je Asmin.

- Plakao je jer je osetio svoju nemoć i niej znao kako da spasi sebe i svoju porodicu. Upravo je ovo osveta! Maja je rekla da je imala veću rekaciju na klip sa mnom... Tek će da imaju pravu reakciju oko pet ujutru pa će da dođe obezbeđenje. Da li se ježio kad mu je Maja rekla da njegova sestra opšti sa ocem? Ovaj čovek sve pamti, sačekaće je na šesnaesterac - rekla ke Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić