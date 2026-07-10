OBEZBEĐENJE NAPRAVILO ŽIVI ZID! Matora i Asmin ušli u brutalan klinč, od uvreda koje su izgovorili učesnici ostali ZATEČENI! (VIDEO)

Nisu štedeli reči tokom svađe, a učesnici su nemo pratili ovaj sukob!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' imali su priliku da čuju razgovor Maje Marinković i Asmina Durdžića, koji se ticao Stanije Dobrojević.

- Ona je jedna isprazna devojka. Ona je obična krpa. Ne znam šta muškarcu može da ponudi ona osim se*sa - rekla je Stanija.

- Ona je pregorela i mora da shvati da nije bitna. Poenta ovog klipa je zapravo to što sam mislila da Asmin želi da se svađa sa mnom, nije Stanija bila poenta - rekla je Maja.

- Ovo je blam za Maju. Nije svesna sebe i svog izgleda, nesigurna je u sebe. Ona konstantno gleda šta Stanija radi. Ponižava se, sebe je srozala. Asmin je običan lubeničar, umislile su ga Aneli, Maja i Stanija da je Džoni Dep, a zapravo je niko i ništa - rekla je Dragana.

- Kakva god da je Maja, iskrena je. Ti koristiš Matoru zbog parčeta zemlje. Tata te se odrekao, a ti si nakon toga imala intiman odnos sa pijanom Matorom - kazao je Asmin.

- Šta je tebi Maja rekla za sestru, očekuješ da ćeš sutra zajedno s njom normalno sedeti pored sestre? Kako da ne. Moj otac makar ne gleda ove blamove koje imate Maja i ti - rekla je Dragana.

- Tvoj otac umire od blama zbog tvoje veze sa Matorom. Stidi se da je javi komšiji - rekao je Asmin.

- Evo, ja verujem Maji da ti je otac je*ao sestru - kazala je Matora.

- Ku*vetino jedna smrdljiva, Dragane se otac odrekao zbog tebe. Mama ti je od muke umrla, a ti teraš Draganinog oca u grob, kao majku što si oterala - rekao je Asmin.

- Moja Dragana poštuje moje, kao i ja njene, za razliku od Maje koja je svašta rekla za tvoju porodicu. Maja priča da moraš da je zadovoljavaš ručno jer ne može da svr*i. Ti si prodao porodicu, svi te se stide. Ti si pi*ka jedna, sramotu ne osećaš. Neka je Dragana bise*sualka, makar njeni ne gledaju kako je neko vređa i ponižava. Pi*ko jedna raspala, ti se hvališ parama, a kod mene kad si došao došao si u nekom raspalom autu, molio me da ne kažem da si došao u takvom automobilu. Seljačino, vređaš Beograd i ljude, ti si jedan ljaksofon, nisi znao ni gde si došao, majmunčino jedna. Ti si kao neki frajer, pojma nisi imao restoran da rezervišeš. Sve što si mogao da uništitš, uništio si. Govoriš Ivanu da je nikakav otac, kakav si ti?! Kakva si ti osoba?! Ti si pokazao ko si i šta si, degradirao si porodocicu čitavu, svoju ćerku. Ukanalio si se, srozao si se na dno, ti si jedan monstrum. Mene je blam jer sam sa tobom otišla na piće. Zapitaj se malo kad vređaš ljude, ko si i šta si - kazala je Matora.

- Tvoj najveći blam je jer si vadila dete iz pi*ke bivšoj devojci - dodao je Asmin.

- Ne, ja to nisam radila, ja sam bila samo podrška bivšoj devojci. Ti si uništio, Aneli, njenu porodicu, Staniju, njene, sada Maju i Takija, sve si uništio. Ti si monstrum, loš čovek, sve si oko sebe uništio - istakla je Matora.

- Ti tukla trudnu devojku, krala si drugarici pare, sve se dokazalo - rekao je Asmin.

- Za sve što govoriš ćeš da odgovaraš, lažovčino, sram da te bude. Monstrumko jedna, uništavaš tuđe porodice - kazala je Matora.

- Ajde, ku*vice jedna, idi malo da te koristi Dragana - rekao je Asmin.

- Ti si rekao da je Majina pi*ka tiganj, a da je tvoj ku*ac kobasica i da je je*eš u du*e, pa onda ode na ušivanje posle. Sram te bilo, Asmine, smarade jedan - kazala je Matora.

- Ajde ku*vice jedna, kradeš drugaricama pare, ti si sve najgore. Dragana sve izgubila zbog tebe - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.