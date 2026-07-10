NENA NE PRAŠTA! Matora priprema Asminu žestoke tužbe, pa najavila pakao Maji Marinković! (VIDEO)

Matora jedva čeka da uništi Asmina na bilo koji način!

Jovana Tomić Matora i Asmin Durdžić nastavi su svoju svađu, pa su umešali i Nenu Opoziciju.

- Ja imam poruke gde Dragana piše da je urokana od kokaina - rekao je Asmin.

- Objavi, ajde. Što si ti meni tražio? - rekla je Matora.

- Za ovo ćeš biti tužena! - rekao je Asmin.

- Ne mogu da prežališ šta sam sebi dozvolila. Nena mi je garantovala, ona koja se bori za pravdu i istinu, a on je unakazio. Tek će da unakzi i Maju. Zajedno sa Nenom će da je unakazi jer Nena ne prašta. Ovo će biti Majin najveći blam! Ovaj čovek je spreman da laže, da te izvrne i da ti svašta radi. Ono što je on uradio svojoj porodici će ga praitit ceo život - rekla je Matora.

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Autor: A.Anđić